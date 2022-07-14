Подготовлен указ о присвоении почетных наименований подразделениям правоохранительных органов

Подготовлен указ о присвоении почетных наименований подразделениям правоохранительных органовЭто позволит давать им имена граждан, имеющих заслуги перед Отечеством
В России указом президента будет введен специальный порядок присвоения «почетных наименований» подразделениям МЧС, Росгвардии, ФТС, ФСИН, Генпрокуратуры, Следственного комитета и др. Их будут присваивать прежде всего в честь выдающихся деятелей соответствующих госорганов или других граждан, имеющих заслуги перед Отечеством. Проект указа разработало Министерство юстиции. В документе прописано требование к подразделениям госорганов: получить собственное имя они смогут «за достижение высоких результатов в служебной деятельности, за профессионализм при реализации задач».
Решения смогут принимать глава государства, правительство или руководитель госоргана, подразделению которого решено присвоить собственное наименование. Сейчас такой порядок для государственных органов, осуществляющих правоохранительную деятельность, не определен. Но присвоение почетных наименований является важной формой поощрения коллективов, «свидетельством признания их особых заслуг», которое имеет «большое воспитательное значение», говорится в пояснительной записке к проекту указа.
В этом решении нет ничего необычного, говорит политолог Александр Немцев: «В России уже присваивают имена выдающихся деятелей вузам, школам и другим образовательным организациям. Видимо, эту практику решено расширить и систематизировать». Отделам полиции могут присваивать имена героев, проходивших в них службу, отмечает он: «К примеру, есть полк полиции специального назначения им. Героя России Ахмата Кадырова». «Требовалось нормативно упорядочить эту практику хотя бы потому, что у нас появились новые органы власти и силовые структуры – та же Росгвардия», – отмечает политолог Виталий Иванов. Нужно было свести все к единому стандарту, а специальная военная операция (СВО) могла стать «катализатором» этого процесса с учетом традиций.
Согласно проекту указа, уже присвоенные почетные наименования будут сохранены после его подписания.
В 2018 г. президент подписал другой указ, регламентирующий процедуру присвоения «отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». В документе указывалось, что глава государства будет присваивать различным объектам (аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам) имена выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц по представлению правительства. Оно должно было получать предложения от Общественной палаты (ОП). ОП, в свою очередь, в 2018 г. провела публичный конкурс «Великие имена России», после которого 42 российским аэропортам было предложено присвоить имена выдающихся россиян.
По словам одного из собеседников «Ведомостей», участвовавших в 2018 г. в организации конкурса, вряд ли сейчас речь пойдет о массовом присвоении имен подразделениям правоохранительных и иных органов в связи с СВО. «Не думаю, что граждан будут широко привлекать к этой истории, – говорит он. – Ну и пожарная часть – это не аэропорт все-таки. Аэропорт – визитка региона, его название важно всем».