Подготовлен указ о присвоении почетных наименований подразделениям правоохранительных органов

В этом решении нет ничего необычного, говорит политолог Александр Немцев: «В России уже присваивают имена выдающихся деятелей вузам, школам и другим образовательным организациям. Видимо, эту практику решено расширить и систематизировать». Отделам полиции могут присваивать имена героев, проходивших в них службу, отмечает он: «К примеру, есть полк полиции специального назначения им. Героя России Ахмата Кадырова». «Требовалось нормативно упорядочить эту практику хотя бы потому, что у нас появились новые органы власти и силовые структуры – та же Росгвардия», – отмечает политолог Виталий Иванов. Нужно было свести все к единому стандарту, а специальная военная операция (СВО) могла стать «катализатором» этого процесса с учетом традиций.