Число нарушений при проведении ЭКО в рамках ОМС снизилось

Число нарушений при проведении ЭКО в рамках ОМС снизилосьВсероссийский союз страховщиков проанализировал данные экспертиз качества процедуры
В 2021 г. на 11% (до 488) снизилось число нарушений при проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по сравнению с предыдущим годом. В 2020 г. их количество составило 540 случаев. Это следует из проведенного Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) анализа данных страховых компаний о результатах экспертизы качества оказания медицинской помощи. За пять месяцев 2022 г. уже зафиксировано 59 нарушений.
Среди самых распространенных нарушений при проведении ЭКО страховщики называют невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических или лечебных мероприятий. Также они выявили отсутствие в медицинской документации пациентов результатов обследований, консультаций специалистов и других записей, позволяющих оценить динамику состояния здоровья. Подтверждены жалобы пациентов на длительные сроки ожидания процедуры, взимание платы за помощь, входящую в базовую или территориальную программу ОМС. В числе нарушений и необоснованные отказы пациентам в оказании помощи.
ЭКО затрагивает демографический вопрос, к которому приковано значительное внимание врачебного и экспертного сообщества, говорит член совета по медицинскому страхованию ВСС Дмитрий Толстов, поэтому страховщики «детально разбирают каждую жалобу и каждый случай с привлечением врачей-экспертов». Руководитель центра репродуктивного здоровья «Медси» на Солянке Юрий Сорокин признает, что «пандемия COVID-19 внесла свой вклад в снижение количества выявленных нарушений при проведении процедуры ЭКО».
450 000
процедур ЭКО должны провести в РФ с 2019 по 2024 г. по нацпроекту «Демография»
В январе 2022 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на Международном конгрессе по репродуктивной медицине, сообщил, что в 2021 г. было проведено более 80 000 процедур ЭКО. Он напомнил, что в 2020 г. было приостановлено оказание плановой медпомощи, а следовательно, и процедур ЭКО. В 2020 г. в России было проведено 60 000 процедур, на 12 000 меньше запланированного на год объема.
Кроме того, как говорит Сорокин, с 1 января 2021 г. вступило в силу постановление Минздрава о порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий: «Там детально прописан порядок использования репродуктивных технологий, противопоказания и ограничения к их применению. Заметно меньше стало серых зон, где возможно было двойное прочтение, которое и приводило к ошибкам». Акушер-гинеколог Аркадий Котляр связал позитивную динамику с развитием методики: «Постепенно совершенствуется методика, нарабатывается опыт, отсюда и снижение».
По данным Росстата, в России частота бесплодных браков колеблется от 17 до 24% в зависимости от региона. Критическим для демографической ситуации в стране, по данным ВОЗ, считается показатель 15%.