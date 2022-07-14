Число нарушений при проведении ЭКО в рамках ОМС снизилось

В январе 2022 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на Международном конгрессе по репродуктивной медицине, сообщил, что в 2021 г. было проведено более 80 000 процедур ЭКО. Он напомнил, что в 2020 г. было приостановлено оказание плановой медпомощи, а следовательно, и процедур ЭКО. В 2020 г. в России было проведено 60 000 процедур, на 12 000 меньше запланированного на год объема.