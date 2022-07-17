Фаворитом на пост президента РАН является Александр Сергеев

Фаворитом на пост президента РАН является Александр СергеевАкадемия запустила процесс перевыборов своего руководителя
Президиум РАН сформировал список претендентов на должность президента академии и 19 июля направит его в правительство РФ. Белый дом вынесет кандидатов на обсуждение общего собрания РАН, оно выберет будущего президента академии. В списке номинантов – нынешний президент РАН Александр Сергеев, научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматулин, академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович.
Предыдущие выборы главы РАН 2017 г. были первыми после реформы академии 2013 г., целью которой было разграничение исследовательской и хозяйственной деятельности в российской науке (последняя перешла в ведение Минобрнауки). Тогдашний президент РАН Владимир Фортов (май 2013 – сентябрь 2017 г.) взял самоотвод на выборах. Именно тогда Белому дому дали право согласовывать список кандидатов перед их обсуждением на общем собрании РАН. Кроме того, был понижен проходной барьер: с 2017 г. для избрания президентом РАН требуется простое большинство голосов, а не две трети, как раньше.
Опрошенные «Ведомостями» члены РАН считают, что выборы пройдут по схожему с 2017 г. сценарию, хоть и при меньшей конкуренции. Тогда в них участвовали пять человек, а во второй тур вышли Нигматулин и Сергеев, занимавший должность директора нижегородского Института прикладной физики РАН. Нигматулин – тяжеловес, сказал «Ведомостям» один из академиков РАН на условиях анонимности: «Он самостоятелен, генерирует управленческие идеи, широко эрудирован и отличный оратор. Он не либерал, не американофил, хотя и читал курсы в университетах США». У Красникова довольно «специфическая сфера деятельности», отмечает он. Маркович из Сибирского отделения РАН мало известен московским ученым, а он сам в заявлении на сайте РАН отмечал, что весной готовился к перевыборам директора в своем Институте теплофизики.
Кандидаты еще не представили свои программы. Вице-президент РАН Сергей Люлин считает, что Сергеев «уже решает» задачи по повышению статуса академии, усилению ее влияния на академические институты, воссозданию юридически независимой структуры РАН в Санкт-Петербурге по аналогии с сибирским, дальневосточным и другими отделениями РАН.
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Основной задачей президента академии является получение для РАН юридического статуса «государственной академии наук», заявил «Ведомостям» вице-президент РАН Алексей Хохлов, который в 2017 г. выдвигался на должность президента РАН. «Сейчас академия – федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ), и это не позволяет полноценно реализовать многие возложенные на нее задачи. В частности, РАН, как основной экспертный орган, должна иметь иной статус для осуществления закрепленного в 2018 г. в законе научного и научно-методического руководства над другими ФГБУ – научными институтами и вузами», – пояснил Хохлов.
Новый статус, по его мнению, «позволит академии стать штабом научных исследований в стране». Хохлов отметил, что именно этой задачей занимался нынешний президент РАН, и высказался в его поддержку: «Когда он [Сергеев] пришел к руководству академией, был кризис управления, отсутствовал конструктивный диалог с властью. Но это удалось наладить». По его словам, Сергеев демократичен и пытается найти баланс мнений в РАН.
Президент Владимир Путин 28 марта встречался с Сергеевым и обсуждал с ним планы развития академии и науки в контексте перевыборов президента РАН. Вопросы о перспективах «и что нужно сделать дополнительно со стороны государства» задавал глава государства. Сергееву удастся «вернуть науку в руки ученым», верит руководитель отделения теоретической физики Физического института РАН Кирилл Зыбин. Впрочем, Зыбин считает, что власть все еще «не рассматривает академию как мощную силу». «За пять лет руководству академии не удалось поднять ее авторитет», – считает завотделом теории функций Математического института РАН, академик РАН Борис Кашин.
Президенту РАН придется решать сложные задачи, связанные с новыми для России вызовами, полагает ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академик РАН Андрей Рудской. «Нужно аккумулировать потенциал ученых для решения широкого круга фундаментальных задач, эффективного сотрудничества науки и реального сектора экономики, привлечения молодых специалистов к прорывной научной деятельности», – подчеркнул Рудской.