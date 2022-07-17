Фаворитом на пост президента РАН является Александр Сергеев

Опрошенные «Ведомостями» члены РАН считают, что выборы пройдут по схожему с 2017 г. сценарию, хоть и при меньшей конкуренции. Тогда в них участвовали пять человек, а во второй тур вышли Нигматулин и Сергеев, занимавший должность директора нижегородского Института прикладной физики РАН. Нигматулин – тяжеловес, сказал «Ведомостям» один из академиков РАН на условиях анонимности: «Он самостоятелен, генерирует управленческие идеи, широко эрудирован и отличный оратор. Он не либерал, не американофил, хотя и читал курсы в университетах США». У Красникова довольно «специфическая сфера деятельности», отмечает он. Маркович из Сибирского отделения РАН мало известен московским ученым, а он сам в заявлении на сайте РАН отмечал, что весной готовился к перевыборам директора в своем Институте теплофизики.