Александр Сергеев хочет ввести обязательную конкуренцию на выборах в РАН

Александр Сергеев хочет ввести обязательную конкуренцию на выборах в РАНПрезидент РАН предложил модернизировать академию
Выборы новых академиков и членкоров Российской академии наук (РАН) показали необходимость модернизировать подход к этой процедуре – повысить конкуренцию между кандидатами. Об этом заявил журналистам 6 июня президент РАН Александр Сергеев. В академию избрались 211 новых членов-корреспондентов, 91 академик. Также были выбраны 48 иностранных членов академии.
Выборы в РАН прошли 1 июня. По словам Сергеева, они выявили проблему – искусственное ограничение конкуренции. Он раскритиковал «подход» отделения медицинских наук РАН. «На обсуждении вакансий [в члены РАН] руководитель отделения говорит, что у них достаточно достойных людей и конкурс будет, – сказал Сергеев. – А потом они [кандидаты] снимают себя с голосования, и остается по одному кандидату на вакансию». По его словам, представители отделения в ответ на вопросы руководства РАН заверяли, что ситуация с отсутствием конкуренции оказалась для них неожиданной.
Сергеев считает, что в дальнейшем можно было бы зафиксировать определенное обязательное число претендующих на вакантные места.
Глава академии заявил, что подобная практика подрывает демократичность выборов в РАН: «Могут сказать: это у вас не выборы, а назначение. А дальше могут вообще сказать: раз вы не выбираете, то вас [членов РАН] тоже будут сверху назначать». При этом Сергеев сообщил, что руководство РАН уже обсуждает такое предложение вице-президента РАН и представителя отделения медицинских наук Владимира Чехонина: «Если заявилось менее двух человек на место, то вакансия пропадает». Такой принцип с 2017 г. заложен в выборы президента РАН, напомнил Сергеев.
«У нас все прошло так, как надо», – заявил «Ведомостям» заместитель академика-секретаря по научно-организационной работе отделения медицинских наук РАН Валерий Береговых. По его мнению, «выборы прошли на должном уровне»: «Все места, которые нам [медотделению] были выделены, мы заполнили. А поведение каждого – это личное дело».
Нынешние выборы «омолодили» академию, отметил Сергеев: были выбраны несколько десятков человек в возрасте до 51 года. Самым молодым членкором оказался директор Всероссийского НИИ орошаемого земледелия Андрей Новиков, ему 39 лет. «Нам нужно омолодить состав», – заявил Сергеев и назвал одним из способов «омоложения» РАН «легализацию» профессоров РАН. Это почетное звание учреждено президиумом РАН, кандидаты в профессора из докторов наук не должны быть старше 50 лет.
Сейчас этот статус не закреплен в Уставе РАН, хотя в академии числятся 700 профессоров. Когда статус и обязанности профессоров РАН будут прописаны в уставе, то для них можно будет выделять «молодежные» вакансии членкоров, пообещал Сергеев.
Вице-президент РАН Алексей Хохлов пояснил «Ведомостям», что внесение профессоров в устав академии будет происходить через поправки в закон о РАН: «Мы давно их подготовили и предложили правительству. Но почему-то до сих пор их не рассмотрели».
Президент РАН также полагает, что увеличение числа профессорских вакансий позволит снизить отток молодых ученых из России. Но он отметил, что сейчас необходимо удерживать связи с зарубежными коллегами. По словам Сергеева, в академии накануне выборов опасались, что кандидаты в иностранные члены РАН откажутся от участия в выборах из-за политической ситуации. «Было небольшое число отказов, – признал Сергеев «Ведомостям». – Избрали не на все места». Тем не менее 48 ученых из 26 стран – в их числе США, Великобритания, Польша, Франция – согласились стать членами РАН. Максимальное число ученых – по семь – были избраны из США и Китая.