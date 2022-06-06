Александр Сергеев хочет ввести обязательную конкуренцию на выборах в РАН

Глава академии заявил, что подобная практика подрывает демократичность выборов в РАН: «Могут сказать: это у вас не выборы, а назначение. А дальше могут вообще сказать: раз вы не выбираете, то вас [членов РАН] тоже будут сверху назначать». При этом Сергеев сообщил, что руководство РАН уже обсуждает такое предложение вице-президента РАН и представителя отделения медицинских наук Владимира Чехонина: «Если заявилось менее двух человек на место, то вакансия пропадает». Такой принцип с 2017 г. заложен в выборы президента РАН, напомнил Сергеев.