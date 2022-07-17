Суд признал сотрудников Кроноцкого заповедника виновными в хищении полумиллиарда рублей

Суд признал сотрудников Кроноцкого заповедника виновными в хищении полумиллиарда рублейЗащита будет обжаловать приговор при поддержке Минприроды
Городской суд Петропавловска-Камчатского признал четверых сотрудников Кроноцкого заповедника виновными в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения 455 млн руб., выделенных из государственного бюджета на очистку территории. Суд приговорил их всех к различным срокам тюремного заключения: от 3 до 5,5 лет лишения свободы.
В частности, суд приговорил к лишению свободы начальника научного отдела заповедника Дарью Паничеву (4 года и 6 месяцев), заместителя директора по науке и познавательному туризму Романа Корчигина (5 лет), заместителя директора по финансовому и правовому обеспечению Оксану Терехову (5,5 года) и экс-сотрудника Николая Позднякова (3 года). Суд установил, что они в 2015–2016 гг. создали «видимость утилизации коммерческой фирмой отходов, фактически захоронив их на особо охраняемой заповедной территории». Никто из фигурантов дела не признал вины. Согласно приговору они должны не только отбыть тюремный срок, но и компенсировать причиненный бюджету ущерб.
Еще один обвиняемый, директор заповедника Тихон Шпиленок, скончался в 2016 г. Его судят посмертно. После смерти Тихона Шпиленка заповедник возглавил его брат Петр – 30 июня он подал в отставку в знак протеста против «несоизмеримого наказания», которое затребовала прокуратура. «Никто не мог подумать, что приговор будет настолько суровым к действующим сотрудникам», – сказал «Ведомостям» Шпиленок. «В заповеднике сейчас буквально чрезвычайное положение – без ключевых сотрудников он не сможет функционировать как раньше. Отправленные в тюрьму специалисты отвечали за важнейшие направления работы: науку, туризм, экономическое обеспечение», – говорит он.
Сторона защиты будет добиваться пересмотра в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда, сказал «Ведомостям» адвокат сотрудников заповедника Александр Андреев. Обвинение, по его словам, строится на показаниях директора осуществлявшей очистку территории компании-подрядчика Виталия Дрозда (был задержан по делу о мошенничестве) и замдиректора заповедника Александра Ильина, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Сам Дрозд в ходе судебного следствия отмечал, что «львиная доля» работ была выполнена. Пресс-секретарь заповедника Мария Воронцова говорит, что в ходе исследования материалов дела не было проведено никаких экспертиз: «Никто не выезжал на место, чтобы искать якобы закопанный мусор».
Росприроднадзор из-за возможности нанесения потенциального ущерба природе при раскопках заявил о невозможности проведения экспертизы, которая показала бы, закапывали ли мусор на территории заповедника, говорит Андреев. При этом в Минприроды России заключили, что такую экспертизу можно провести с соблюдением требований действующего законодательства, а один из допрошенных специалистов ведомства пояснил, что наличие закопанного в грунт мусора можно установить посредством георадара – прибора, который с помощью просвечивания территории может обнаружить закопанные фрагменты инородных тел, говорит Андреев.
Ведомство будет настаивать на обжаловании приговора и готовит соответствующие документы, сообщил журналистам 15 июля глава министерства Александр Козлов. «Мы разговаривали с руководителем парка, который отвечает за направление. Он сегодня видит, что есть причины, по которым можно обжаловать приговор, и такие поручения даны. В рамках правового поля будем предоставлять дополнительные доказательства, которые внесут коррективы, возможно, в будущее решение», – заявил он. Поддержку сотрудникам заповедника высказал и губернатор Камчатки Владимир Солодов. Приговор сотрудникам заповедника член экспертного совета при думском комитете по экологии Георгий Каваносян назвал «опасным прецедентом в сфере государственной поддержки экологии».
В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман