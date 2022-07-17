Суд признал сотрудников Кроноцкого заповедника виновными в хищении полумиллиарда рублей

Еще один обвиняемый, директор заповедника Тихон Шпиленок, скончался в 2016 г. Его судят посмертно. После смерти Тихона Шпиленка заповедник возглавил его брат Петр – 30 июня он подал в отставку в знак протеста против «несоизмеримого наказания», которое затребовала прокуратура. «Никто не мог подумать, что приговор будет настолько суровым к действующим сотрудникам», – сказал «Ведомостям» Шпиленок. «В заповеднике сейчас буквально чрезвычайное положение – без ключевых сотрудников он не сможет функционировать как раньше. Отправленные в тюрьму специалисты отвечали за важнейшие направления работы: науку, туризм, экономическое обеспечение», – говорит он.