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В Шанхайский глобальный рейтинг попали 19 российских вузов, но отличились шесть из них

Эксперты считают, что надо улучшать собственное рейтингование вузов
Анастасия Курилова Валерия Мишина
ВШЭ по математике оказалась в группе мест 51–75, став единственным российским университетом в первой сотне по этому предмету / Максим Стулов / Ведомости

Шесть российских вузов вошли в лидеры в Шанхайском глобальном рейтинге (GRAS) высшего образования по предметным областям. Это один из главных международных рейтингов университетов мира наряду с Quacquarelli Symonds (QS) и Times Higher Education (THE). GRAS ранжирует 5000 вузов из 96 стран по 54 дисциплинам в области естественных, инженерно-технических, медицинских и общественных наук.

В финальную версию рейтинга входит около 1800 вузов мира. Они распределяются по 500 местам в каждой из дисциплин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных