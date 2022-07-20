В Шанхайский глобальный рейтинг попали 19 российских вузов, но отличились шесть из них

Шесть российских вузов вошли в лидеры в Шанхайском глобальном рейтинге (GRAS) высшего образования по предметным областям. Это один из главных международных рейтингов университетов мира наряду с Quacquarelli Symonds (QS) и Times Higher Education (THE). GRAS ранжирует 5000 вузов из 96 стран по 54 дисциплинам в области естественных, инженерно-технических, медицинских и общественных наук.