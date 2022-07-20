1300 российских школ в регионах должны быть капитально отремонтированы к концу года

Статура сообщила, что сейчас разрабатывается онлайн-портал, на котором будет размещена карта школ, которые участвуют в программе капремонта. Он будет интерактивным, так как позволит родителям получить не только информацию о школах, которые вошли в программу, и проследить планирующиеся работы, но и выразить свое мнение о ходе ремонта и предложить свои идеи.