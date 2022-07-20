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Общество

1300 российских школ в регионах должны быть капитально отремонтированы к концу года

Мониторинг Минпросвещения выявил риски нарушения сроков и неполного освоения средств
Ксения Кожемяченко
Сейчас разрабатывается онлайн-портал, на котором будет размещена карта школ, которые участвуют в программе капремонта / Ведомости

Около 70% школ в российских регионах, которые сейчас ремонтируются в рамках госпрограммы «Развитие образования», должны быть готовы к 1 сентября 2022 г., сообщила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по развитию дошкольного и школьного образования Наталья Кравченко на заседании ОП, где обсуждались промежуточные результаты реализации программы.

Главред «Учительской газеты», член общественного совета при Минпросвещения Арслан Хасавов уточнил, что в 2022 г. ремонтируется 1661 школа. «Это хороший ритм, тем более в контексте тех сложностей, с которыми сталкивается наша страна, в частности с повышением стоимости строительных материалов», – заявил он.

По данным Минпросвещения, к концу 2023 г. предполагается отремонтировать 3000 школ в 80 российских регионах, до конца 2026 г. – еще 4300 зданий школ. На эти цели предполагалось выделить 418 млрд руб. Программа подразумевает не только ремонтные работы, но и закупку оборудования, а также средства на повышение квалификации учителей. Госпрограмма «Развитие образования» была утверждена постановлением правительства в 2017 г.

Хасавов отметил, что в 2022 г. Минпросвещения на программу ремонта школ дополнительно направило 19,2 млрд руб. Они пойдут, в частности, «на компенсацию [недостающей] стоимости [строительных] ресурсов». Он сообщил, что на 1 января 2022 г. 17 179 школ нуждались в капремонте. Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев отметил приоритетность реализации программы, так как она связана с созданием условий, «в которых придется учиться нашим детям».

Но из тех школ, где ремонт находится «в активной стадии», вероятность риска невыполнения работ в срок выявлена у 3%, сообщила директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения Надежда Статура. «Это связано с нарушением сроков подрядчиками, неполным освоением денег, недостаточным финансированием, нехваткой кадров на объекте, сложной транспортной и логистической обстановкой и другими причинами», – рассказала она.

На заседании ОП она отказалась назвать регионы, «где работа должна быть усилена», пообещав отразить их в протоколе. Статура сообщила, что на сайтах 51% образовательных организаций, где сейчас идет ремонт, размещена актуальная информация о процессе, в 38% школ организована горячая линия по ремонту, а в 18 школах предусмотрена онлайн-трансляция хода ремонта.

Статура сообщила, что сейчас разрабатывается онлайн-портал, на котором будет размещена карта школ, которые участвуют в программе капремонта. Он будет интерактивным, так как позволит родителям получить не только информацию о школах, которые вошли в программу, и проследить планирующиеся работы, но и выразить свое мнение о ходе ремонта и предложить свои идеи.

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила «Ведомостям», что реализация программы капремонта «очень непростая в организационном плане»: «Все школы разные, везде своя специфика, к каждой нужен свой подход. Капремонт – не просто обновление стен, это новые возможности. В школах должны появиться новые пространства для занятия спортом, творчества, для работы детских организаций». По ее словам, «невозможно говорить о современных подходах в образовании, если мы находимся в разбитой, устаревшей инфраструктуре».

Казакова сообщила, что решения, «какой будет новая школа», принимают «не только подрядчики и представители власти, но и директор, учителя, родители, сами дети»: «Это было для нас очень важно при запуске программы, ведь именно школьные коллективы – конечные потребители результатов программы».

По данным Казаковой, в 2022 г. будет сдано 1300 школ: «Для нас важно реализовать программу четко в срок. За каждой школой закреплен представитель от партии «Единая Россия», чья задача в том числе взаимодействовать с подрядчиками, чтобы работы осуществлялись качественно и с соблюдением графика».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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