10 000 беженцев из Донбасса и с Украины получат в России новые профессии

10 000 беженцев из Донбасса и с Украины получат в России новые профессииПо программе «Содействие занятости» им позволят учиться на бухгалтеров, кондитеров и бизнес-коучей
10 000 беженцев из Донбасса и с Украины смогут бесплатно пройти в России профессиональное обучение (ПО) и получить дополнительное профессиональное образование (ДПО) в 2022 г., сообщил «Ведомостям» представитель Минтруда. Участниками программы смогут стать люди без гражданства с этих территорий. У всех должен быть оформлен статус беженца либо право на временное убежище, при этом они должны начать процесс получения российского гражданства.
Соответствующий проект постановления правительства был размещен 19 июля на портале проектов нормативных правовых актов. Он предусматривает поправки в положение о реализации мероприятий по организации ПО и ДПО отдельных категорий граждан на период до 2024 г. и в правила предоставления грантов на реализацию этих мероприятий. Обучение проводится в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».
В рамках проекта «Содействие занятости» в 2022 г. планируется обучить 345 000 человек. 40% из них – матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком моложе трех лет, и женщины с детьми дошкольного возраста. Среди соискателей также молодежь до 35 лет (19%) и граждане в возрасте 50 лет и старше (29%).
Беженцам для прохождения обучения потребуется заключить договор, который может включать обязательство по дальнейшему найму на работу в РФ. Обучение по проекту «Содействие занятости» за счет бюджетных субсидий ведут федеральные операторы – агентство WorldSkills Russia, РАНХиГС и Томский государственный университет.
75%
участников программы «Содействие занятости» нашли работу или открыли дело по итогам 2021 г.
Правила для всех участников программы общие: нужно подать заявку через портал «Работа России» или центр занятости, а затем пройти профориентирование. «Проверяют стартовый уровень образования, а также насколько соответствует выбранная программа имеющимся знаниям и подбирают будущего работодателя», – говорит представитель Минтруда. Затем заявитель заключает договор только с образовательной организацией, если планирует стать индивидуальным предпринимателем, или трехсторонний, в том числе с работодателем, у которого потом будет работать по найму. Место работы предлагается по итогам профориентации.
«Обучение позволит беженцам социализироваться, наладить дружеские связи, а впоследствии проявить предпринимательскую активность или трудоустроиться», – заявил заместитель директора Института образования ВШЭ Илья Коршунов.
На дистанте в РАНХиГС беженец сможет выбрать из нескольких десятков профессий, например, начальный уровень 1С: Бухгалтерия (144 часа), стать бизнес-коучем (144 часа), графическим дизайнером (256 часов), педагогом дошкольного образования (256 часов) или интернет-маркетологом (144 часа). Томский госуниверситет предлагает 54 программы по восьми направлениям, среди которых IT-аналитика и программирование, предпринимательство, фитнес и менеджмент. WorldSkills Russia дает возможность беженцам подобрать программу обучения в соответствии с образованием и регионом. Например, в Московской области можно выучиться на бармена (144 часа), помощника машиниста электропоезда (256 часов), спасателя (256 часов), кондитера (144 часа).
Также, согласно проекту документа, можно будет изменить программу, если она не соответствует квалификации и опыту обучающегося. «Это снизит количество отказов от заявок на обучение – и людям помощь, и улучшение показателей для инструмента оценки деятельности программы», – считает Коршунов.