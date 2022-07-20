10 000 беженцев из Донбасса и с Украины получат в России новые профессии

Правила для всех участников программы общие: нужно подать заявку через портал «Работа России» или центр занятости, а затем пройти профориентирование. «Проверяют стартовый уровень образования, а также насколько соответствует выбранная программа имеющимся знаниям и подбирают будущего работодателя», – говорит представитель Минтруда. Затем заявитель заключает договор только с образовательной организацией, если планирует стать индивидуальным предпринимателем, или трехсторонний, в том числе с работодателем, у которого потом будет работать по найму. Место работы предлагается по итогам профориентации.