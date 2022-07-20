Экстремизм хотят искоренять с помощью обучения священнослужителей

Экстремизм хотят искоренять с помощью обучения священнослужителейОбщественная палата предлагает наладить обмен студентами между религиозными учебными заведениями России и Средней Азии
Одной из причин религиозного экстремизма в странах СНГ является недостаточный уровень обучения священнослужителей и нехватка квалифицированных кадров в этой области, заявил заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН Сергей Мельников на круглом столе «Роль религиозного образования в профилактике экстремизма и терроризма: опыт СНГ» в Общественной палате (ОП) РФ.
«Все мы столкнулись с тем, что после распада Советского Союза все страны пережили религиозный ренессанс <...> мы наблюдали бурный рост количества религиозных организаций, – сказал он. – Возник вакуум, когда новые религиозные приходы появлялись, а священнослужителей не было. В результате эту функцию взяли на себя другие страны, в том числе те, которые проповедуют радикальный ислам. В результате все страны СНГ столкнулись с ростом экстремизма и терроризма в ряде случаев». Он добавил, что в России в области религиозного образования «проделана определенная работа, есть и системные методические центры», например Совет по исламскому образованию и Болгарская исламская академия (в Татарстане. – «Ведомости»), но проблема с кадрами сохраняется.
Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, который также является членом ОП РФ, заявил, что «эти десятилетия» наблюдались попытки политизировать религию, в том числе ислам: «Для этого нужно [было] создать почву для не согласных с тем, что происходит, исказить традиционные ценности и нравственные ценности, которыми живут эти люди, и отказываться от отечественных богословских школ, от этих традиций, столкнуть между собой нации, религии, соседей, людей, и это угроза для всех нас, и внутри России, и в странах СНГ».
Для противодействия идеологии экстремизма и терроризма он призвал эффективнее использовать «духовно-нравственный потенциал традиционных религий, возможности религиозного образования». «И образование должно быть нацелено на укрепление веры, формирование духовного культурного человека и гражданина, способного к любви, состраданию и к уважению другого вероисповедания», – сказал Крганов.
Председатель комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин напомнил, что «православие и ислам являются крупнейшими религиями на всем пространстве СНГ»: «Ценности этих религий заложили нравственный фундамент нравственных ориентиров гражданского общества многих стран, правовой системы [этих стран]».
Первый заместитель председателя управления мусульман Узбекистана Хамиджон Ишматбеков заявил, что корнями экстремизма и терроризма, которые стали большой проблемой для всего мира в сегодняшние трудные времена, является невежество» и акцент необходимо делать не на борьбе с последствиями экстремизма, а на устранение его причин и факторов. По его словам, в Узбекистане действует 13 религиозных учебных заведений, в том числе три высших и 10 средних специальных заведений, и в этих заведениях для повышения качества образования введен спецкурс по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Крганов предложил наладить обмен учащимися религиозных заведений между Россией и Узбекистаном, и Зорин пообещал включить это предложение в итоговые рекомендации круглого стола и направить их, в частности, в МИД.
Как сообщил Зорин «Ведомостям», также в итоговый документ будет внесено предложение о разработке и согласовании с экспертным и профессиональным сообществом учебных программ подготовки духовных кадров, в том числе начального их звена, «т. е. имамов и муфтиев». «Нужно рассказывать об исламе, его миролюбии», – сказал он.