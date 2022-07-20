Экстремизм хотят искоренять с помощью обучения священнослужителей

Первый заместитель председателя управления мусульман Узбекистана Хамиджон Ишматбеков заявил, что корнями экстремизма и терроризма, которые стали большой проблемой для всего мира в сегодняшние трудные времена, является невежество» и акцент необходимо делать не на борьбе с последствиями экстремизма, а на устранение его причин и факторов. По его словам, в Узбекистане действует 13 религиозных учебных заведений, в том числе три высших и 10 средних специальных заведений, и в этих заведениях для повышения качества образования введен спецкурс по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Крганов предложил наладить обмен учащимися религиозных заведений между Россией и Узбекистаном, и Зорин пообещал включить это предложение в итоговые рекомендации круглого стола и направить их, в частности, в МИД.