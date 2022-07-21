Ликвидация агентства по репатриации евреев в Израиль может вызвать напряжение в отношениях с Тель-Авивом

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер напоминает, что «Сохнут» – основанная в 1929 г. в Израиле международная организация, «которую возглавляли очень уважаемые люди». В их числе Давид Бен-Гурион, ставший затем первым премьер-министром Израиля, а также нынешний президент Ицхак Герцог. По словам Каннера, сегодня «сегодня нет почти ни одной страны в мире, где есть еврейские общины и нет «Сохнута», разве что Иран».