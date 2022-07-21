Ликвидация агентства по репатриации евреев в Израиль может вызвать напряжение в отношениях с Тель-Авивом

Ликвидация агентства по репатриации евреев в Израиль может вызвать напряжение в отношениях с Тель-АвивомВ прошлом году в «Сохнут» обратилась за помощью 21 000 человек
Канцелярия премьер-министра Израиля вечером 21 июля сообщила о намерении направить в РФ совместную делегацию главы правительства, министерства иностранных дел, министерств юстиции и интеграции, чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства «Сохнут» в России. «Ведомости» направили запрос в МИД России.
Перед этим министерство юстиции России потребовало через суд ликвидировать агентство «Сохнут», помогающее в репатриации в Израиль. Басманный районный суд Москвы опубликовал на своем сайте карточку дела, согласно которой предварительное заседание назначено на 28 июля. В российском подразделении «Сохнута» подтвердили «Ведомостям» вызов в суд, но отказались от более подробных комментариев.
Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер напоминает, что «Сохнут» – основанная в 1929 г. в Израиле международная организация, «которую возглавляли очень уважаемые люди». В их числе Давид Бен-Гурион, ставший затем первым премьер-министром Израиля, а также нынешний президент Ицхак Герцог. По словам Каннера, сегодня «сегодня нет почти ни одной страны в мире, где есть еврейские общины и нет «Сохнута», разве что Иран».
В России «Сохнут» ведет курсы иврита, поддерживает воскресные школы, а также бесплатно помогает людям с еврейскими корнями с подготовкой к репатриации в Израиль. Как сообщается на сайте агентства, у его российского подразделения есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.
5 июля «Коммерсантъ» опубликовал выдержки из письма министра интеграции Израиля Пнины Тамено-Шете на имя премьер-министра страны Яира Лапида. В письме содержалась просьба проработать с российским правительством вопрос о продолжении деятельности «Сохнута» в РФ. Она сообщила премьеру, что руководители агентства уведомили ее о директиве Минюста РФ немедленно прекратить деятельность агентства на территории России. Министр отметила, что в прошлом году благодаря работе «Сохнута» в Израиль приехали свыше 21 000 российских евреев, а в последние месяцы – 30 000 человек из России и с Украины.
Издание Jerusalem Post также сообщило 5 июля, что «Сохнут» получил письмо от российского правительства с требованиями приостановить деятельность. В «Сохнуте» подтвердили получение письма, пояснив, что время от времени им приходится «вносить определенные коррективы, как того требуют власти».
14 июля заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Минюст провел проверку в отношении агентства «Сохнут». По его словам, если организация заинтересована в работе в России, то должна учесть все замечания, которые были высказаны со стороны проверяющей организации. «Они работают на территории РФ, поэтому должны следовать законам РФ», – резюмировал Богданов.
По данным Jerusalem Post, претензии касались нарушения российских законов о конфиденциальности, из-за того что агентство ведет базу данных, содержащую личные сведения о будущих репатриантах. Но в законодательстве о персональных данных нет ничего, что могло бы грозить ликвидацией организации, заявила «Ведомостям» председатель ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская. «За нарушение правил хранения личной информации грозит только штраф», – пояснила Милославская, предположив, что претензии Минюста не ограничиваются только этим.
Представитель Минюста РФ на запрос «Ведомостей» не ответил.
Каннер считает, что закрытие «Сохнута» не остановит процесс репатриации, так как в России есть и другие еврейские организации, помогающие в этом. По словам руководителя департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Боруха Горина, такой шаг будет восприниматься как похолодание российско-израильских отношений. Хотя до сих пор отношения между странами практически не изменились, несмотря на ухудшение взаимопонимания между Россией и Западом.