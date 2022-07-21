Авторам диссертаций не придется публиковаться в зарубежных изданиях

Председатель ВАК Владимир Филиппов в интервью «Ведомостям» сообщал, что «раньше мы ориентировались на Web of Science и Scopus»: «Теперь нам надо создавать свои научные базы данных». В частности, он говорил, что существует «Перечень журналов ВАК», в которых ученым рекомендуется публиковаться: «В Минобрнауки созданы соответствующие рабочие группы, которые готовят предложения по созданию российской базы данных научного цитирования». По его словам, в этот перечень входит около 2700 журналов, которые планируется ранжировать, как в Web of Science и Scopus, на четыре квартиля по уровню качества.