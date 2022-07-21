Авторам диссертаций не придется публиковаться в зарубежных изданиях

Авторам диссертаций не придется публиковаться в зарубежных изданияхМинобрнауки пересматривает такое требование к соискателям научных степеней
Отменить требование о международных публикациях для соискателей ученых степеней предложили в Минобрнауки. Соответствующий проект постановления правительства разработан ведомством.
Сейчас основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях. К таким публикациям приравниваются работы, размещенные в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus, а также в научных изданиях, индексируемых в базе данных Russian Science Citation Index.
В пояснительной записке к проекту постановления правительства указано, что документ учитывает уже принятое действующее постановление Белого дома от 19 марта 2022 г. «О некоторых вопросах применения требований и целевых значений показателей, связанных с публикационной активностью» – оно приостановило требования по публикации в индексируемых за рубежом журналах до 31 декабря 2022 г.
Теперь же в требованиях на соискание различных научных степеней будет говориться о количестве научных публикаций, в которых излагаются основные результаты диссертации, идет речь только о рецензируемых изданиях, «определяемых в соответствии с рекомендацией ВАК». «Ведомости» направили запрос в Минобрнауки и Российскую академию наук (РАН).
Председатель ВАК Владимир Филиппов в интервью «Ведомостям» сообщал, что «раньше мы ориентировались на Web of Science и Scopus»: «Теперь нам надо создавать свои научные базы данных». В частности, он говорил, что существует «Перечень журналов ВАК», в которых ученым рекомендуется публиковаться: «В Минобрнауки созданы соответствующие рабочие группы, которые готовят предложения по созданию российской базы данных научного цитирования». По его словам, в этот перечень входит около 2700 журналов, которые планируется ранжировать, как в Web of Science и Scopus, на четыре квартиля по уровню качества.
В апреле 2022 г. вице-президент РАН Алексей Хохлов говорил, что РАН планирует создать российскую платформу научных журналов открытого доступа. Ее планируется запустить на базе Российского центра научной информации Российского фонда фундаментальных исследований.
«Минобрнауки и ВАК требовали непременно публикаций в международных базах данных, параллельно российским ученым предъявляют обвинения, вплоть до госизмены, по поводу того, что они сбывают за рубеж информацию, которая может иметь двойное назначение. Надо выбирать что-то одно», – говорит первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Смолин также отметил, что российские вузы тратили значительные средства на оплату публикаций в иностранных рейтинговых журналах, а «наиболее высокие рейтинги получали публикации с критикой как минимум российских властей».