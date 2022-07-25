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ВАК готовит реформу требований к научным публикациям соискателей степеней

Одной из причин стал отказ международных баз данных
Анастасия Курилова Валерия Мишина
Одной из причин реформы стал отказ международных баз данных WoS и Scopus от индексации российских журналов, после чего в марте 2022 г. постановлением правительства РФ было отменено требование по цитируемости и публикациям в журналах из этих баз данных / Евгений Разумный / Ведомости

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) готовит реформу требований к научным публикациям соискателей ученых степеней кандидата и доктора наук. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель ВАК, президент РУДН Владимир Филиппов. Ранее научные статьи публиковались в журналах из перечня ВАК, а также в журналах, индексируемых международными базами данных Web of Science (WoS) и Scopus. Сейчас ВАК намерена составить новый список баз данных для публикации результатов диссертаций, а также ввести категорирование журналов в перечне ВАК (содержит примерно 2700 журналов) и на основе этого сформировать требования к публикациям соискателей ученых степеней. «Эти требования будут разрабатываться ВАК в ближайшие месяцы», – сообщил Филиппов.

Одной из причин реформы стал отказ международных баз данных WoS и Scopus от индексации российских журналов, после чего в марте 2022 г. постановлением правительства РФ было отменено требование по цитируемости и публикациям в журналах из этих баз данных. На прошлой неделе «Ведомости» сообщили, что Минобрнауки разработало проект постановления. Им предполагается убрать из положения о присуждении ученых степеней названия баз данных и передать ВАК право вырабатывать рекомендации для определения международных баз данных. «Речь идет о том, чтобы не постановлением правительства каждый раз определять, в каких базах данных учитываются публикации, а чтобы это делала ВАК», – пояснил Филиппов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных