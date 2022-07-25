ВАК готовит реформу требований к научным публикациям соискателей степеней

Одной из причин реформы стал отказ международных баз данных WoS и Scopus от индексации российских журналов, после чего в марте 2022 г. постановлением правительства РФ было отменено требование по цитируемости и публикациям в журналах из этих баз данных. На прошлой неделе «Ведомости» сообщили, что Минобрнауки разработало проект постановления. Им предполагается убрать из положения о присуждении ученых степеней названия баз данных и передать ВАК право вырабатывать рекомендации для определения международных баз данных. «Речь идет о том, чтобы не постановлением правительства каждый раз определять, в каких базах данных учитываются публикации, а чтобы это делала ВАК», – пояснил Филиппов.