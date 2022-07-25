ВАК готовит реформу требований к научным публикациям соискателей степеней

ВАК готовит реформу требований к научным публикациям соискателей степенейОдной из причин стал отказ международных баз данных
Высшая аттестационная комиссия (ВАК) готовит реформу требований к научным публикациям соискателей ученых степеней кандидата и доктора наук. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель ВАК, президент РУДН Владимир Филиппов. Ранее научные статьи публиковались в журналах из перечня ВАК, а также в журналах, индексируемых международными базами данных Web of Science (WoS) и Scopus. Сейчас ВАК намерена составить новый список баз данных для публикации результатов диссертаций, а также ввести категорирование журналов в перечне ВАК (содержит примерно 2700 журналов) и на основе этого сформировать требования к публикациям соискателей ученых степеней. «Эти требования будут разрабатываться ВАК в ближайшие месяцы», – сообщил Филиппов.
Одной из причин реформы стал отказ международных баз данных WoS и Scopus от индексации российских журналов, после чего в марте 2022 г. постановлением правительства РФ было отменено требование по цитируемости и публикациям в журналах из этих баз данных. На прошлой неделе «Ведомости» сообщили, что Минобрнауки разработало проект постановления. Им предполагается убрать из положения о присуждении ученых степеней названия баз данных и передать ВАК право вырабатывать рекомендации для определения международных баз данных. «Речь идет о том, чтобы не постановлением правительства каждый раз определять, в каких базах данных учитываются публикации, а чтобы это делала ВАК», – пояснил Филиппов.