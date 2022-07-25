Четвертую неделю подряд фиксируется рост заболеваемости коронавирусом

В России четвертую неделю подряд, с 28 июня, фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. 25 июля федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что днем ранее коронавирусом заразился 6571 человек, что на 48,9% больше, чем неделю назад. Число госпитализаций растет медленнее: за неделю оно увеличилось до 759 человек в сутки (на 32%). На фоне появления более заразных подвариантов COVID-19 отмечается рост заболеваемости, заявила 25 июля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. При этом глава ведомства отметила, что заболевание протекает не очень тяжело, а коечный фонд заполняется незначительно.