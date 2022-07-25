Четвертую неделю подряд фиксируется рост заболеваемости коронавирусом

Четвертую неделю подряд фиксируется рост заболеваемости коронавирусомПо большей части заболевшие новым вариантом омикрона лечатся амбулаторно
В России четвертую неделю подряд, с 28 июня, фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. 25 июля федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что днем ранее коронавирусом заразился 6571 человек, что на 48,9% больше, чем неделю назад. Число госпитализаций растет медленнее: за неделю оно увеличилось до 759 человек в сутки (на 32%). На фоне появления более заразных подвариантов COVID-19 отмечается рост заболеваемости, заявила 25 июля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. При этом глава ведомства отметила, что заболевание протекает не очень тяжело, а коечный фонд заполняется незначительно.
По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, увеличение числа госпитализаций за прошедшие сутки было отмечено в 30 регионах страны, на первом месте по числу заболевших находится Москва. По словам представителя депздрава Москвы, симптоматика субвариантов распространенных сейчас ВА.4 и ВА.5 штамма омикрон схожа с ОРВИ и в исключительно редких случаях вызывает воспаление легких. «В большинстве случаев заболевание требует лечения, схожего с лечением классического ОРВИ», – сказал он «Ведомостям».
Педиатр-инфекционист Евгений Тимаков согласен, что большинство симптомов ковида все больше становятся схожи с ОРВИ: «Повышенная температура, боль в горле, расстройство стула – ковид маскируется под летние кишечные инфекции». «Сейчас однозначно превалирует новая вариация омикрона, так как, во-первых, практически 90% заболеваний – это легкие формы, во-вторых, клиническая картина абсолютно респираторной инфекции: невысокая лихорадка, ломота в мышцах и суставах. Также респираторные проявления в виде кашля и насморка стали появляться реже, а боли в горле превалируют», – заявил главврач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
Московские лаборатории «Хеликс» и «Гемотест» фиксируют увеличение сдачи ПЦР-тестов для диагностики COVID-19 в последнюю неделю, сказали «Ведомостям» представители компаний. Лаборатория «Гемотест» провела на 3% больше ПЦР-исследований по отношению к предыдущей неделе, а лабораторная служба «Хеликс» – на 10%. В «Гемотесте» говорят, что стали выявлять вдвое больше положительных результатов COVID-19. «Вероятность заразиться увеличивается по мере снижения коллективного иммунитета: он упал до 12,3%», – говорит эксперт «Гемотеста» Оксана Гизингер.
По большей части заболевшие новым вариантом омикрона – амбулаторные пациенты, болезнь которых протекает в более легкой форме, чем при других вариантах и штаммах, добавляет Поздняков. «Пациентов с коронавирусной инфекцией мы консультируем на дому. Обычно потребность в госпитализации появляется на восьмой день в случае неблагоприятного протекания болезни», – говорит генеральный директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов. Тимаков прогнозирует, что уровень заболеваемости будет увеличиваться к осени.