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Общество

Четвертую неделю подряд фиксируется рост заболеваемости коронавирусом

По большей части заболевшие новым вариантом омикрона лечатся амбулаторно
Мария Глухова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова (на фото) считает, что угроза коронавируса есть, но ее не надо преувеличивать  / Евгений Разумный /Ведомости

В России четвертую неделю подряд, с 28 июня, фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. 25 июля федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что днем ранее коронавирусом заразился 6571 человек, что на 48,9% больше, чем неделю назад. Число госпитализаций растет медленнее: за неделю оно увеличилось до 759 человек в сутки (на 32%). На фоне появления более заразных подвариантов COVID-19 отмечается рост заболеваемости, заявила 25 июля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. При этом глава ведомства отметила, что заболевание протекает не очень тяжело, а коечный фонд заполняется незначительно.

По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, увеличение числа госпитализаций за прошедшие сутки было отмечено в 30 регионах страны, на первом месте по числу заболевших находится Москва. По словам представителя депздрава Москвы, симптоматика субвариантов распространенных сейчас ВА.4 и ВА.5 штамма омикрон схожа с ОРВИ и в исключительно редких случаях вызывает воспаление легких. «В большинстве случаев заболевание требует лечения, схожего с лечением классического ОРВИ», – сказал он «Ведомостям».

Педиатр-инфекционист Евгений Тимаков согласен, что большинство симптомов ковида все больше становятся схожи с ОРВИ: «Повышенная температура, боль в горле, расстройство стула – ковид маскируется под летние кишечные инфекции». «Сейчас однозначно превалирует новая вариация омикрона, так как, во-первых, практически 90% заболеваний – это легкие формы, во-вторых, клиническая картина абсолютно респираторной инфекции: невысокая лихорадка, ломота в мышцах и суставах. Также респираторные проявления в виде кашля и насморка стали появляться реже, а боли в горле превалируют», – заявил главврач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Московские лаборатории «Хеликс» и «Гемотест» фиксируют увеличение сдачи ПЦР-тестов для диагностики COVID-19 в последнюю неделю, сказали «Ведомостям» представители компаний. Лаборатория «Гемотест» провела на 3% больше ПЦР-исследований по отношению к предыдущей неделе, а лабораторная служба «Хеликс» – на 10%. В «Гемотесте» говорят, что стали выявлять вдвое больше положительных результатов COVID-19. «Вероятность заразиться увеличивается по мере снижения коллективного иммунитета: он упал до 12,3%», – говорит эксперт «Гемотеста» Оксана Гизингер.

По большей части заболевшие новым вариантом омикрона – амбулаторные пациенты, болезнь которых протекает в более легкой форме, чем при других вариантах и штаммах, добавляет Поздняков. «Пациентов с коронавирусной инфекцией мы консультируем на дому. Обычно потребность в госпитализации появляется на восьмой день в случае неблагоприятного протекания болезни», – говорит генеральный директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов. Тимаков прогнозирует, что уровень заболеваемости будет увеличиваться к осени.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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