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Полпред президента предложил не наказывать дважды за одно и то же нарушение миграционного режима

Органы власти высказали позиции по поводу жалобы гражданина Сербии, которому запретили въезд в Россию
Марина Царева
Александр Коновалов (на фото) подчеркнул в своем отзыве, что по ст. 50 Основного закона никто не может быть дважды осужден за одно и то же преступление / Евгений Разумный / Ведомости

В Конституционный суд (КС) поступили отзывы полномочных представителей президента, Госдумы и Совета Федерации (СФ) на жалобу гражданина Сербии Милана Джурджевича. С текстами документов ознакомились «Ведомости».

Джурджевич просит КС признать не соответствующим Основному закону порядок запрета иностранцам въезда в связи с нарушением миграционного режима РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных