Полпред президента предложил не наказывать дважды за одно и то же нарушение миграционного режима

Полпред президента предложил не наказывать дважды за одно и то же нарушение миграционного режимаОрганы власти высказали позиции по поводу жалобы гражданина Сербии, которому запретили въезд в Россию
В Конституционный суд (КС) поступили отзывы полномочных представителей президента, Госдумы и Совета Федерации (СФ) на жалобу гражданина Сербии Милана Джурджевича. С текстами документов ознакомились «Ведомости».
Джурджевич просит КС признать не соответствующим Основному закону порядок запрета иностранцам въезда в связи с нарушением миграционного режима РФ.
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