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Объем закупок лекарств для лечения гепатита С вырос

Эксперты из «Коалиции по готовности к лечению» проанализировали аукционы за 2021 год
Валерия Мишина Анна Нараева
Андрей Гордеев / Ведомости

Для лечения вирусного гепатита C (ВГС) Минздрав и регионы в 2021 г. закупили в 1,5 раза больше препаратов, чем в 2020 г., обеспечив лекарствами бесплатно 28 500 человек. В 2020 г. число закупленных лекарств составляло 19 000. Об этом говорится в отчете проекта «Коалиция по готовности к лечению», подготовленном ко Всемирному дню борьбы с гепатитом.

Авторы исследования в ходе его обработали данные 1020 аукционов на закупку препаратов для лечения ВГС, которые проводились в период с 1 декабря 2020 г. по 30 ноября 2021 г. «Ведомости» ознакомились с отчетом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных