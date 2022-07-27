Объем закупок лекарств для лечения гепатита С вырос

Объем закупок лекарств для лечения гепатита С выросЭксперты из «Коалиции по готовности к лечению» проанализировали аукционы за 2021 год
Для лечения вирусного гепатита C (ВГС) Минздрав и регионы в 2021 г. закупили в 1,5 раза больше препаратов, чем в 2020 г., обеспечив лекарствами бесплатно 28 500 человек. В 2020 г. число закупленных лекарств составляло 19 000. Об этом говорится в отчете проекта «Коалиция по готовности к лечению», подготовленном ко Всемирному дню борьбы с гепатитом.
Авторы исследования в ходе его обработали данные 1020 аукционов на закупку препаратов для лечения ВГС, которые проводились в период с 1 декабря 2020 г. по 30 ноября 2021 г. «Ведомости» ознакомились с отчетом.
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