Объем закупок лекарств для лечения гепатита С вырос

Для лечения вирусного гепатита C (ВГС) Минздрав и регионы в 2021 г. закупили в 1,5 раза больше препаратов, чем в 2020 г., обеспечив лекарствами бесплатно 28 500 человек. В 2020 г. число закупленных лекарств составляло 19 000. Об этом говорится в отчете проекта «Коалиция по готовности к лечению», подготовленном ко Всемирному дню борьбы с гепатитом.