Конституционный суд подтвердил запрет на перевозку продукции военного назначения через границу

В феврале 2021 г. Петров был осужден к трем годам лишения свободы условно. Фигурант дела обратился в КС, сославшись на то, что ч. 1 ст. 226.1 УК не конкретизирует порядок отнесения продукции к категории «иного вооружения» в случаях, когда такая продукция не является оружием. По мнению Петрова, признавать «иным вооружением» защитное снаряжение нельзя, поскольку отсутствие должного правового регулирования не позволяет гражданам осознавать общественно опасный характер своих действий, т. е. увидеть в перепродаже шлема и т. д. контрабанду запрещенного предмета.