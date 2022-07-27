Конституционный суд подтвердил запрет на перевозку продукции военного назначения через границу

Конституционный суд подтвердил запрет на перевозку продукции военного назначения через границуОспорить норму пытался житель Челябинской области, который решил продать шлем и защитные очки за рубежом
Конституционный суд (КС) подтвердил абсолютный запрет на перемещение любой продукции военного назначения через границу неуполномоченными лицами. Свою позицию КС изложил в отказном определении по делу жителя Челябинской области Александра Петрова («Ведомости» ознакомились с документом).
В 2020 г. россиянин стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК (контрабанда опасных предметов и веществ, в том числе вооружения), из-за того что купил в интернете для перепродажи за рубежом «общевойсковой бронешлем» и «защитные модернизированные очки». Покупатель нашелся, товар был выслан и задержан на границе, а правоохранители пришли к Петрову.
В феврале 2021 г. Петров был осужден к трем годам лишения свободы условно. Фигурант дела обратился в КС, сославшись на то, что ч. 1 ст. 226.1 УК не конкретизирует порядок отнесения продукции к категории «иного вооружения» в случаях, когда такая продукция не является оружием. По мнению Петрова, признавать «иным вооружением» защитное снаряжение нельзя, поскольку отсутствие должного правового регулирования не позволяет гражданам осознавать общественно опасный характер своих действий, т. е. увидеть в перепродаже шлема и т. д. контрабанду запрещенного предмета.
КС с заявителем не согласился. Суд напомнил, что порядок покупки любого военного имущества определяется государством. Перечень такой продукции конкретизируется президентским указом, который относит к «иному вооружению» в том числе «специальное снаряжение личного состава военизированных организаций».
То, что статья УК предоставляет полномочия по детализации запрещенного к перевозке через границу списка предметов другому госоргану (т. е. главе государства), не является поводом для освобождения человека от ответственности. Это не мешает человеку самостоятельно установить предназначение конкретного предмета и сделать выводы, уверен КС.
«Именно область применения приобретенного на интернет-площадке оборудования должна была привести заявителя к мысли о том, что оно не является обычным для гражданского оборота товаром и является вооружением», – поясняет позицию КС управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский.
Опыт привлечения к ответственности за незаконное перемещение через границу «иного вооружения» уже есть, говорит руководитель практики таможенного права «РИ-консалтинга» Денис Руденко. Это касается не только касок или бронежилетов, но и оптических прицелов, а также многих других оружейных приспособлений, которые могут быть вывезены исключительно при наличии разрешений, отмечает эксперт.
Случаи продажи подобных предметов встречаются достаточно часто, говорит адвокат Константин Ерохин. Тенденцию он объясняет низкой правовой культурой.
По словам источника, близкого к спецслужбам, правоохранители борются с торговлей нелетальным военным снаряжением армейского образца, включая и средства защиты, используя имеющуюся правовую базу, как это случилось и с заявителем в КС. Логика такова, поясняет собеседник: такая контрабанда часто идет рука об руку с торговлей настоящим оружием и поощряет воровство казенного имущества.
В подготовке статьи участвовал Алексей Никольский