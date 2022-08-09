Депутаты Госдумы начали мониторинг числа студенческих лагерей

Как отметил председатель комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов фонда «Добрососедство» Юрий Московский, связывать уменьшение числа мест для отдыха студентов с передачей баз для проживания беженцев из ДНР, ЛНР и других территорий нельзя. В этом году пункты временного размещения были открыты в 53 регионах. Но детские и студенческие лагеря отдыха находятся во всех 85 субъектах РФ, говорит Московский: «Дети из Донбасса и с освобожденных территорий размещались в детских лагерях, но их количество незначительно». Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин напомнил, что по сравнению с советским периодом число баз отдыха при вузах значительно снизилось: «Многие университеты, которые имели студенческие лагеря и базы отдыха, от них отказались ради экономии».