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Депутаты Госдумы начали мониторинг числа студенческих лагерей

Парламентарии уверены, что в пандемию многие из них закрылись
Анна Нараева Валерия Мишина
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Количество студенческих лагерей, баз отдыха и турбаз в ведении высших образовательных учреждений в 2022 г. «существенно снизилось». Об этом говорится в письме председателя комитета Госдумы по контролю Олега Морозова, которое он направил коллегам по нижней палате парламента с предложением изучить вопрос в своих регионах.

В документе, с которым ознакомились «Ведомости», он попросил парламентариев «проанализировать организацию студенческого отдыха на летних каникулах» и сообщить число действующих мест для отдыха при вузах и число студентов, охваченных организованным отдыхом. Морозов пояснил «Ведомостям», что ему поступил «сигнал с мест», что на ряде территорий фиксируется сокращение числа лагерей, в связи с чем депутат направил запросы трем министерствам, которые курируют вузы, – прежде всего науки и высшего образования: «Попросили дать статистику, сколько начиная с пандемии закрыли лагерей, сколько из них открыты в этом году, какова динамика. По нашим сведениям, она минусовая».

Как отметил председатель комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов фонда «Добрососедство» Юрий Московский, связывать уменьшение числа мест для отдыха студентов с передачей баз для проживания беженцев из ДНР, ЛНР и других территорий нельзя. В этом году пункты временного размещения были открыты в 53 регионах. Но детские и студенческие лагеря отдыха находятся во всех 85 субъектах РФ, говорит Московский: «Дети из Донбасса и с освобожденных территорий размещались в детских лагерях, но их количество незначительно». Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин напомнил, что по сравнению с советским периодом число баз отдыха при вузах значительно снизилось: «Многие университеты, которые имели студенческие лагеря и базы отдыха, от них отказались ради экономии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных