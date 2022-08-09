Депутаты Госдумы начали мониторинг числа студенческих лагерей

Депутаты Госдумы начали мониторинг числа студенческих лагерейПарламентарии уверены, что в пандемию многие из них закрылись
Количество студенческих лагерей, баз отдыха и турбаз в ведении высших образовательных учреждений в 2022 г. «существенно снизилось». Об этом говорится в письме председателя комитета Госдумы по контролю Олега Морозова, которое он направил коллегам по нижней палате парламента с предложением изучить вопрос в своих регионах.
В документе, с которым ознакомились «Ведомости», он попросил парламентариев «проанализировать организацию студенческого отдыха на летних каникулах» и сообщить число действующих мест для отдыха при вузах и число студентов, охваченных организованным отдыхом. Морозов пояснил «Ведомостям», что ему поступил «сигнал с мест», что на ряде территорий фиксируется сокращение числа лагерей, в связи с чем депутат направил запросы трем министерствам, которые курируют вузы, – прежде всего науки и высшего образования: «Попросили дать статистику, сколько начиная с пандемии закрыли лагерей, сколько из них открыты в этом году, какова динамика. По нашим сведениям, она минусовая».
Как отметил председатель комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов фонда «Добрососедство» Юрий Московский, связывать уменьшение числа мест для отдыха студентов с передачей баз для проживания беженцев из ДНР, ЛНР и других территорий нельзя. В этом году пункты временного размещения были открыты в 53 регионах. Но детские и студенческие лагеря отдыха находятся во всех 85 субъектах РФ, говорит Московский: «Дети из Донбасса и с освобожденных территорий размещались в детских лагерях, но их количество незначительно». Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин напомнил, что по сравнению с советским периодом число баз отдыха при вузах значительно снизилось: «Многие университеты, которые имели студенческие лагеря и базы отдыха, от них отказались ради экономии».