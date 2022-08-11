Рыболовная отрасль просит расширить программу целевого набора в вузы

Рыболовная отрасль просит расширить программу целевого набора в вузыВ отрасли усиливается кадровый голод, несмотря на высокие зарплаты
Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ, объединяет 28 компаний, вылавливающих пятую часть морских биоресурсов) предлагает распространить госпрограмму целевого обучения по наиболее востребованным специальностям на рыболовство. «Ведомости» ознакомились с письмом, направленным АСРФ главе комитета Госдумы (ГД) по науке и высшему образованию Сергею Кабышеву. Сейчас в Думе рассматривают поправки в закон «Об образовании».
Законопроект, предусматривающий подготовку за счет бюджета по обязательным программам высшего и среднего специального образования кадров для сельского хозяйства и инженеров, занятых в этой сфере, принят ГД в первом чтении 15 июля. Он предусматривает обучение и за счет средств работодателя, с которым заключается договор на целевое обучение. И в том и в другом случае специалисту гарантируется трудоустройство, он должен отработать по профессии три года. При невыполнении условий договора выпускник обязан возместить расходы, связанные с предоставлением мер соцподдержки.