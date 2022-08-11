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Рыболовная отрасль просит расширить программу целевого набора в вузы

В отрасли усиливается кадровый голод, несмотря на высокие зарплаты
Ксения Потаева Валерия Мишина
Росрыболовство поддерживает инициативу АСРФ, так как она направлена на привлечение в отрасль молодых специалистов / Юрий Смитюк / ТАСС

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ, объединяет 28 компаний, вылавливающих пятую часть морских биоресурсов) предлагает распространить госпрограмму целевого обучения по наиболее востребованным специальностям на рыболовство. «Ведомости» ознакомились с письмом, направленным АСРФ главе комитета Госдумы (ГД) по науке и высшему образованию Сергею Кабышеву. Сейчас в Думе рассматривают поправки в закон «Об образовании».

Законопроект, предусматривающий подготовку за счет бюджета по обязательным программам высшего и среднего специального образования кадров для сельского хозяйства и инженеров, занятых в этой сфере, принят ГД в первом чтении 15 июля. Он предусматривает обучение и за счет средств работодателя, с которым заключается договор на целевое обучение. И в том и в другом случае специалисту гарантируется трудоустройство, он должен отработать по профессии три года. При невыполнении условий договора выпускник обязан возместить расходы, связанные с предоставлением мер соцподдержки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных