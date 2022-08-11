Рыболовная отрасль просит расширить программу целевого набора в вузы

Законопроект, предусматривающий подготовку за счет бюджета по обязательным программам высшего и среднего специального образования кадров для сельского хозяйства и инженеров, занятых в этой сфере, принят ГД в первом чтении 15 июля. Он предусматривает обучение и за счет средств работодателя, с которым заключается договор на целевое обучение. И в том и в другом случае специалисту гарантируется трудоустройство, он должен отработать по профессии три года. При невыполнении условий договора выпускник обязан возместить расходы, связанные с предоставлением мер соцподдержки.