Доля убитых из-за бытовых конфликтов женщин выросла во время пандемии

Доля убитых из-за бытовых конфликтов женщин выросла во время пандемииСудя по судебной статистике за 2020-2021 годы, к ним чаще всего применяли насилие близкие
За два года пандемии доля убитых из-за бытовых конфликтов женщин выросла на 5-6%. Об этом говорят результаты исследования Центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправительственных организаций (с результатами исследования ознакомились «Ведомости»). Эксперты проанализировали 11 175 опубликованных приговоров за 2020-2021 гг. из ГАС «Правосудие». Они выявили 3 759 приговоров за убийства женщин, из них в 2 680 случаях речь шла об убийстве партнером или родственником.
«Доля убитых женщин в ситуации домашнего насилия за два коронавирусных года в России значительно выросла», – утверждают авторы исследования. В 2020 г. 70,9% погибло от рук партенеров или мужей, в 2021 г. – 71,7%. В августе 2021 г. эксперты опубликовали исследование по итогу анализа 18 547 приговоров за 2011-2019 гг. Тогда они выявили, что 65,8% женщин погибли от партнера или мужа. В 2011-2019 гг. более 80% женщин гибло от домашнего насилия, в 2020 г. показатель вырос до 92,5%, в 2021 г. – до 92,8%.
«Полученные [сейчас] данные подтверждают гипотезу о том, что режим самоизоляции спровоцировал в первую очередь всплеск партнерского насилия», – заявляют авторы исследования. «Новые данные исследования показали, что пандемия COVID-19 в России поставила женщин в еще более уязвимое положение, чем они были до нее», – считает руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Давтян. Судя по судебной статистике, самый высокий уровень домашнего насилия наблюдался в Санкт-Петербурге и Пермском крае (там оно становилось причиной смертей в 77% случаев), в Омской, Курганской и Московской областях (по 75%).
«Ситуация с поддержкой пострадавших от домашнего насилия в период пандемии в России осложнялась отсутствием законодательной базы и отлаженных государственных механизмов в этой области», – говорится в исследовании. Во время пандемии во многих регионах кризисные центры для женщин были вынуждены приостановить свою работу или уйти на карантин.
«Без скорейшего принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия нам не избежать дальнейших трагедий», – полагает экс-депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина. Она возглавляла в 2017-2019 гг. рабочую группу по подготовке законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия (с 2019 г. разработка документа перешла в Совет Федераций по инициативе его спикера Валентины Матвиенко). Проработка инициативы «базово завершена», отмечает Пушкина. В законопроекте «прописано, что является семейно-бытовым насилием и преследованием, кто попадает под юрисдикцию будущего закона», говорит экс-депутат. Документ предусматривает два главных механизма профилактики домашнего насилия – выдачу жертвам внесудебных и судебных охранных ордеров, отмечает Пушкина.
Собеседник «Ведомостей» в Совете Федерации сообщил, что работа над законопроектом сейчас не ведется, не уточнив, будет ли она продолжена.
Председатель комитета верхней палаты парламента по социальной политике Инна Святенко не стала говорить, на какой стадии сейчас находится законопроект, но отметила, что «во время пандемии люди оказались в изоляции и, возможно, не все были к этому готовы». «Многие привыкли проводить время на работе, но вынуждены были оставаться дома с членами семьи», – сказала она «Ведомостям». Тема домашнего насилия и его последствий «очень важная и деликатная» и «ее необходимо продолжать обсуждать», добавила она.
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) говорит, что через нынешний созыв нижней палаты парламента документ не проходил. «Но мое отношение к закону [о профилактике домашнего насилия] было и остается отрицательным, – говорит Останина. – В Уголовном кодексе сейчас достаточно норм, которые бы позволили наказать за насилие хоть над мужчиной, хоть над женщиной. Для этого достаточно обратиться в полицию». При этом Останина отметила, что «пандемия привела к резкому ухудшению психологического состояния населения».