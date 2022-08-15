Доля убитых из-за бытовых конфликтов женщин выросла во время пандемии

«Доля убитых женщин в ситуации домашнего насилия за два коронавирусных года в России значительно выросла», – утверждают авторы исследования. В 2020 г. 70,9% погибло от рук партенеров или мужей, в 2021 г. – 71,7%. В августе 2021 г. эксперты опубликовали исследование по итогу анализа 18 547 приговоров за 2011-2019 гг. Тогда они выявили, что 65,8% женщин погибли от партнера или мужа. В 2011-2019 гг. более 80% женщин гибло от домашнего насилия, в 2020 г. показатель вырос до 92,5%, в 2021 г. – до 92,8%.