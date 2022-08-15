Бурятия вслед за Тувой вводит масочный режим в общественных местах

Бурятия вслед за Тувой вводит масочный режим в общественных местахНекоторые регионы пока ограничиваются рекомендациями для граждан
Власти Бурятии возвращают масочный режим в общественных местах, в первую очередь при предоставлении государственных услуг. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики Алексея Цыденова, соответствующий указ будет опубликован и вступит в силу 16 августа. Обязательное ношение масок уже ввели 12 августа в Туве, говорил председатель республиканского оперштаба по предупреждению распространения COVID-19 Александр Брокерт.
В других регионах пока вводятся точечные либо рекомендательные меры по противодействию коронавирусу. К примеру, в Республике Алтай речи об обязательном ношении масок пока нет, но исходя из эпидситуации оперштаб рекомендует соблюдать масочный режим в общественных местах, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. С 1 августа в Тульской области ввели обязательный масочный режим, но только в учреждениях здравоохранения.
Два губернатора дали устные рекомендации носить маски и проходить ревакцинацию. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» напомнил, что «коронавирус – опасное и коварное заболевание»: «Лучше сделать прививку и обезопасить себя, своих родных, близких, коллег по работе». Президент Татарстана Рустам Минниханов 13 августа заявил о необходимости масочного режима и повторной вакцинации из-за роста заболеваемости на предприятиях. «Не надо ждать, чтобы эпидемиологическая ситуация стала еще более напряженной», – заявил глава республики.
По данным федерального оперштаба по борьбе с ковидом на 15 августа, накануне в России зафиксировали 25 273 новых случая заражения коронавирусом.
1581 человек
был госпитализирован накануне, по данным федерального оперштаба по борьбе с ковидом
В РФ сейчас наиболее распространен штамм ковида омикрон, считает заведующий сектором молекулярной вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский. «Заболеваемость всегда идет волнами – вирус занимает весь предложенный ему объем в популяции», – подчеркивает эксперт. Факторов распространения штамма много, но сейчас в связи с возвращением людей из отпусков растет число контактов в городах, что влияет на уровень заболеваемости, говорит эксперт.
Само по себе развитие эпидемии сейчас происходит с повышением заболеваемости, но низким числом госпитализаций и летальности, отмечает эпидемиолог Василий Власов. Представитель Роспотребнадзора напомнил «Ведомостям», что решения о возобновлении противоэпидемических ограничений на региональном уровне принимаются властями субъектов.
В начале августа ведомство сообщило о выявлении в России первых случаев заражения штаммом дельтакрон, который является гибридом штаммов дельта и омикрон. В конце июля специалистами Роспотребнадзора также выявлены случаи заболевания штаммом кентавр. В связи с появлением обоих штаммов в ведомстве сообщали, что возвращение антиковидных ограничений не требуется.
Новый штамм дельтакрон не мог стать поводом для введения масочного режима. «В России фиксируются лишь единичные случаи инфицирования дельтакроном. Этот вариант COVID-19 не оказывает значимого влияния на эпидситуацию в стране», – сообщил представитель Роспотребнадзора.
Масочный режим связан не с новыми штаммами, а с абсолютным количеством заболевших и динамикой, которая наблюдается в последние дни, говорит врач-эксперт Тимур Пестерев. «Заболеваемость приближается к своему логическому сезону, когда она повышается», – отметил эксперт.