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Бурятия вслед за Тувой вводит масочный режим в общественных местах

Некоторые регионы пока ограничиваются рекомендациями для граждан
Анна Нараева Екатерина Гробман
Бурятия вслед за Тувой вводит масочный режим в общественных местах / Максим Стулов / Ведомости

Власти Бурятии возвращают масочный режим в общественных местах, в первую очередь при предоставлении государственных услуг. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики Алексея Цыденова, соответствующий указ будет опубликован и вступит в силу 16 августа. Обязательное ношение масок уже ввели 12 августа в Туве, говорил председатель республиканского оперштаба по предупреждению распространения COVID-19 Александр Брокерт.

В других регионах пока вводятся точечные либо рекомендательные меры по противодействию коронавирусу. К примеру, в Республике Алтай речи об обязательном ношении масок пока нет, но исходя из эпидситуации оперштаб рекомендует соблюдать масочный режим в общественных местах, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. С 1 августа в Тульской области ввели обязательный масочный режим, но только в учреждениях здравоохранения.

Два губернатора дали устные рекомендации носить маски и проходить ревакцинацию. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» напомнил, что «коронавирус – опасное и коварное заболевание»: «Лучше сделать прививку и обезопасить себя, своих родных, близких, коллег по работе». Президент Татарстана Рустам Минниханов 13 августа заявил о необходимости масочного режима и повторной вакцинации из-за роста заболеваемости на предприятиях. «Не надо ждать, чтобы эпидемиологическая ситуация стала еще более напряженной», – заявил глава республики.

По данным федерального оперштаба по борьбе с ковидом на 15 августа, накануне в России зафиксировали 25 273 новых случая заражения коронавирусом.

1581 человек

был госпитализирован накануне, по данным федерального оперштаба по борьбе с ковидом

В РФ сейчас наиболее распространен штамм ковида омикрон, считает заведующий сектором молекулярной вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский. «Заболеваемость всегда идет волнами – вирус занимает весь предложенный ему объем в популяции», – подчеркивает эксперт. Факторов распространения штамма много, но сейчас в связи с возвращением людей из отпусков растет число контактов в городах, что влияет на уровень заболеваемости, говорит эксперт.

Само по себе развитие эпидемии сейчас происходит с повышением заболеваемости, но низким числом госпитализаций и летальности, отмечает эпидемиолог Василий Власов. Представитель Роспотребнадзора напомнил «Ведомостям», что решения о возобновлении противоэпидемических ограничений на региональном уровне принимаются властями субъектов.

В начале августа ведомство сообщило о выявлении в России первых случаев заражения штаммом дельтакрон, который является гибридом штаммов дельта и омикрон. В конце июля специалистами Роспотребнадзора также выявлены случаи заболевания штаммом кентавр. В связи с появлением обоих штаммов в ведомстве сообщали, что возвращение антиковидных ограничений не требуется.

Новый штамм дельтакрон не мог стать поводом для введения масочного режима. «В России фиксируются лишь единичные случаи инфицирования дельтакроном. Этот вариант COVID-19 не оказывает значимого влияния на эпидситуацию в стране», – сообщил представитель Роспотребнадзора.

Масочный режим связан не с новыми штаммами, а с абсолютным количеством заболевших и динамикой, которая наблюдается в последние дни, говорит врач-эксперт Тимур Пестерев. «Заболеваемость приближается к своему логическому сезону, когда она повышается», – отметил эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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