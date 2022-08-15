Бурятия вслед за Тувой вводит масочный режим в общественных местах

В других регионах пока вводятся точечные либо рекомендательные меры по противодействию коронавирусу. К примеру, в Республике Алтай речи об обязательном ношении масок пока нет, но исходя из эпидситуации оперштаб рекомендует соблюдать масочный режим в общественных местах, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. С 1 августа в Тульской области ввели обязательный масочный режим, но только в учреждениях здравоохранения.