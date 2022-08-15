Регионам добавили денег на тушение пожаров

Регионам добавили денег на тушение пожаровИз-за климатических изменений сезон пожаров становится почти круглогодичным, говорят в Рослесхозе
Белый дом выделяет дополнительные 1,5 млрд руб. на тушение пожаров, об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в ходе совещания в Якутии. По его словам, несмотря на то что в 2022 г. финансирование тушения пожаров было увеличено с 6 млрд до 14,2 млрд руб., «ситуация остается сложной».
По его словам, около трети средств предназначены именно для борьбы с огнем, остальное – на работы по локализации и ликвидации возгораний, а также меры, необходимые для снижения рисков их возникновения. Увеличено будет, в частности, количество специальных мероприятий по тушению пожаров, в том числе по искусственному вызыванию осадков, на территории Сибири и Дальнего Востока.
«В 30 российских субъектах [в 2022 г.] смогли ликвидировать очаги уже в первые же сутки. В 13 – вообще не допустили их появления», – сказал Мишустин. Благодаря увеличению финансирования в 2,4 раза в этом году численность лесных пожарных выросла с 24 000 до 27 000 человек, на 66% увеличены маршруты авиапатрулирования лесов (до 52 000 летных часов), до 1,2 млн км – наземное патрулирование, сказал «Ведомостям» глава Рослесхоза Иван Советников.
15 июня президент подписал указ о ключевых показателях эффективности региональных властей при борьбе с лесными пожарами, в соответствии с которым правительству и главам регионов поручено обеспечить сокращение площади пожаров на землях лесного фонда в 2022–2030 гг. не менее чем на 50% по сравнению с 2021 г. Теперь правительство утвердило методику сокращения лесных пожаров.
Целевой показатель устанавливается для каждого региона отдельно и будет равняться средней площади возгораний за последние пять лет – с 2017 по 2021 г., умноженной на специальный коэффициент. Для Еврейской автономной области, Бурятии, Якутии, Чукотки, Забайкальского, Красноярского, Камчатского, Приморского и Хабаровского края, Амурской, Иркутской, Магаданской областей в 2022 г. этот коэффициент составит 0,75.
При этом к 2026 г. его значение для этих регионов снизится до 0,5. Для второй группы, куда вошли менее пожароопасные регионы, значение коэффициента будет меняться от 0,9 в 2022 г. до 0,5 в 2030 г. Руководитель противопожарного отдела «Greenpeace России» Григорий Куксин положительно оценил эти изменения, подчеркивая, что их долгие годы добивались активисты и общественные организации.
«Человеческий фактор и климатические изменения способствуют тому, что пожароопасный сезон в России становится фактически круглогодичным», – говорит Советников. Два пика пожароопасности – конец апреля – начало мая и начало осени – сохраняются, но динамика пожаров меняется, соглашается руководитель лесного отдела «Greenpeace России» Алексей Ярошенко: «Изменение климата ведет к увеличению продолжительности пожароопасного сезона, увеличению продолжительности и интенсивности аномальных засух». В результате этого в некоторых южных регионах, особенно в Приморье и на самом юге европейской части России, пожароопасный сезон стал практически круглогодичным – отдельные лесные и в целом ландшафтные пожары случаются и зимой, пояснил эксперт.
На 16 августа, по данным Рослесхоза, в России ведется ликвидация 52 лесных пожаров на площади 101 000 га. В настоящий момент критических ситуаций нет ни в одном регионе страны. Например, Якутия тушит пять лесных пожаров, ЯНАО – шесть.