Регионам добавили денег на тушение пожаров

При этом к 2026 г. его значение для этих регионов снизится до 0,5. Для второй группы, куда вошли менее пожароопасные регионы, значение коэффициента будет меняться от 0,9 в 2022 г. до 0,5 в 2030 г. Руководитель противопожарного отдела «Greenpeace России» Григорий Куксин положительно оценил эти изменения, подчеркивая, что их долгие годы добивались активисты и общественные организации.