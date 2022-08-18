Госдума направит в ООН доклад о «нацификации образования» на Украине

В докладе, с которым ознакомились «Ведомости», депутаты пишут, что власти Украины героизировали коллаборационистов времен Второй мировой войны, в том числе основателя Украинской повстанческой армии (УПА) Степана Бандеру. В школьных учебниках истории говорится, что они боролись за независимость Украины против «советского режима», утверждают авторы доклада.