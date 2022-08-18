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Госдума направит в ООН доклад о «нацификации образования» на Украине

Эксперты отмечают, что творение исторического мифа характерно для стран СНГ
Анастасия Курилова
Госдума направит в ООН доклад о «нацификации образования» на Украине / Владимир Синдеев / ТАСС

Госдума направит в ООН доклад о ситуации с «нацификацией образования» на Украине. Как рассказал журналистам заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), доклад подготовлен, чтобы «мир узнал об украинских преступлениях в сфере образования».

В докладе, с которым ознакомились «Ведомости», депутаты пишут, что власти Украины героизировали коллаборационистов времен Второй мировой войны, в том числе основателя Украинской повстанческой армии (УПА) Степана Бандеру. В школьных учебниках истории говорится, что они боролись за независимость Украины против «советского режима», утверждают авторы доклада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных