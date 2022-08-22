Россию для граждан олицетворяет Путин и березы

При этом у 7% респондентов с Россией ассоциируется президент Владимир Путин. Его называли так же часто, как «природу», «Байкал» и «березу». Для 6% граждан Россия – великая держава, сила и мощь. 5% россиян ассоциируют нашу страну с медведем. Единство и братство, доброту и любовь, а также армию и флот назвали еще по 4% россиян. В то же время каждый третий россиянин (27%) вообще не смог дать ответ на вопрос, что для него олицетворяет Россию (27%). Чаще всего Россия ассоциируется с «домом и родиной» у россиян старшего возраста (15%). Среди респондентов 18–24 лет чаще возникают ассоциации с народом, людьми (14%), природой (11%) и Путиным (10%). Мужчины давали ответ «армия и флот» в 3 раза чаще, чем женщины (6% против 2%).