Россию для граждан олицетворяет Путин и березы

Россию для граждан олицетворяет Путин и березыВЦИОМ выяснил, с чем у граждан ассоциируется страна
Герб, флаг и гимн РФ олицетворяют страну и являются ее символами для большинства опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) граждан. 12% респондентов именно таким образом ответили на открытый вопрос социологов. Еще 11% сообщили, что Россию для них олицетворяет «народ и люди», еще 10% – «родина и дом».
При этом у 7% респондентов с Россией ассоциируется президент Владимир Путин. Его называли так же часто, как «природу», «Байкал» и «березу». Для 6% граждан Россия – великая держава, сила и мощь. 5% россиян ассоциируют нашу страну с медведем. Единство и братство, доброту и любовь, а также армию и флот назвали еще по 4% россиян. В то же время каждый третий россиянин (27%) вообще не смог дать ответ на вопрос, что для него олицетворяет Россию (27%). Чаще всего Россия ассоциируется с «домом и родиной» у россиян старшего возраста (15%). Среди респондентов 18–24 лет чаще возникают ассоциации с народом, людьми (14%), природой (11%) и Путиным (10%). Мужчины давали ответ «армия и флот» в 3 раза чаще, чем женщины (6% против 2%).
«У наших сограждан слово «Россия» вызывает только положительные ассоциации, семантическое поле наполнено различными темами: природа, история, архитектурные символы, города, животные, культура, литература, территория, армия и др.», – отмечают авторы исследования. Часть населения невольно подхватила идею спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что «есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России», говорит социальный психолог Алексей Рощин: «Народ это усвоил и повторяет». Социолог Денис Волков считает, что это можно понимать итоги опроса более рационально: президента называли в ответ на такой вопрос потому, что он представляет Россию на международной арене. «Это действительно часть нашей истории и нашего настоящего», – говорит Волков.
Опрос был приурочен ко Дню государственного флага. В 2022 г., отвечая на вопросы об отношении к гимну, флагу и гербу, о «гордости и восхищении» заявили 70, 66 и 60% россиян соответственно. Эти чувства в отношении государственных символов чаще испытывают россияне старше 35 лет. Наиболее часто гордость и восхищение в отношении государственных символов возникают у женщин старшего возраста, проживающих на селе. А реже других подобные чувства испытывают молодые люди, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге. Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще говорят о равнодушии к перечисленным государственным символам. В прошлый раз ВЦИОМ проводил аналогичное исследование в 2019 г., тогда большее количество россиян также гордились государственным гимном (64%), чем флагом (61%) и гербом (57%).
«Резкого роста эмоциональной привязки к национальным символам не произошло – фоновое значение длительное время (7–8 лет) устойчиво и находится на высоком уровне», – считает директор по стратегическому развитию ВЦИОМа Степан Львов.