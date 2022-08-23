Треть жителей Рязанской области недовольны действиями властей по противодействию пожарам

Треть жителей Рязанской области недовольны действиями властей по противодействию пожарам23 августа Белый дом был вынужден создать правкомиссию для борьбы с ними
56% жителей Рязанской области считают, что власти региона прилагают достаточно усилий для борьбы с начавшимися там лесными пожарами, следует из опроса исследовательской группы Russian Field. О том, что власти делают недостаточно для ликвидации возгораний, заявили 33% опрошенных.
Наименее удовлетворены жители Клепиковского района области (62%), где из-за бедствия были эвакуированы два населенных пункта. Как сообщается на сайте правительства региона, общая площадь пожаров превышает 9000 га.
Более половины опрошенных – 57% – отметили, что в разной степени удовлетворены деятельностью врио губернатора Рязанской области Павла Малкова по ликвидации последствий лесных пожаров. О том, что они «скорее не удовлетворены», заявили 17% респондентов, что совсем не удовлетворены – 6,5%.
Ситуация с пожарами негативно скажется на рейтинге Малкова, которому в сентябре предстоят первые выборы, считает директор Russian Field Артемий Веденский. «Он лицо, которое отвечает за все в регионе – от лавочек до, как оказалось, пожаров, вопреки тому, что есть профильные комитеты, которые несут большую и полную ответственность, но они не публичны, о них никто не знает», – отмечает эксперт.
Как ранее сообщали «Ведомостям» в правительстве Рязанской области, за пожарной обстановкой в лесах региона наблюдает ГБУ РО «Пожлес», находящееся в подчинении областного министерства природопользования. Что касается действий федеральных властей, 57,4% опрошенных считают, что центр оказал своевременную поддержку в достаточном объеме, 29% придерживаются противоположного мнения. Остальные затруднились ответить.
Вопрос координации действий по ликвидации лесных пожаров 23 августа решил взять на контроль премьер-министр России Михаил Мишустин. По поручению президента была создана правкомиссия для тушения возгораний в центральной части страны. В ее состав не вошли представители сибирских и дальневосточных регионов, которые обычно сталкиваются с бедствием.
Назначение руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко главой правкомиссии дает надежду, что чиновники вникнут в суть проблемы, заявил глава общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов: «Нужно менять систему управления лесами. Профилактика пожаров – это работа на земле. Нужно развивать лесничества – насытить их специалистами и оснастить их технологиями».
Проблемы с тушением пожаров усугубились с развалом Министерства лесного хозяйства и службы лесного хозяйства, сказал руководитель программы по ООПТ российской «Гринпис» Михаил Крейндлин. В этой сфере не хватает координации работы, считает он.