Треть жителей Рязанской области недовольны действиями властей по противодействию пожарам

Ситуация с пожарами негативно скажется на рейтинге Малкова, которому в сентябре предстоят первые выборы, считает директор Russian Field Артемий Веденский. «Он лицо, которое отвечает за все в регионе – от лавочек до, как оказалось, пожаров, вопреки тому, что есть профильные комитеты, которые несут большую и полную ответственность, но они не публичны, о них никто не знает», – отмечает эксперт.