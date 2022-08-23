Газета
Общество

Треть жителей Рязанской области недовольны действиями властей по противодействию пожарам

23 августа Белый дом был вынужден создать правкомиссию для борьбы с ними
Анна Нараева
Треть жителей Рязанской области недовольны действиями властей по противодействию пожарам / Александр Рюмин / ТАСС

56% жителей Рязанской области считают, что власти региона прилагают достаточно усилий для борьбы с начавшимися там лесными пожарами, следует из опроса исследовательской группы Russian Field. О том, что власти делают недостаточно для ликвидации возгораний, заявили 33% опрошенных.

Наименее удовлетворены жители Клепиковского района области (62%), где из-за бедствия были эвакуированы два населенных пункта. Как сообщается на сайте правительства региона, общая площадь пожаров превышает 9000 га.

Более половины опрошенных – 57% – отметили, что в разной степени удовлетворены деятельностью врио губернатора Рязанской области Павла Малкова по ликвидации последствий лесных пожаров. О том, что они «скорее не удовлетворены», заявили 17% респондентов, что совсем не удовлетворены – 6,5%.

Ситуация с пожарами негативно скажется на рейтинге Малкова, которому в сентябре предстоят первые выборы, считает директор Russian Field Артемий Веденский. «Он лицо, которое отвечает за все в регионе – от лавочек до, как оказалось, пожаров, вопреки тому, что есть профильные комитеты, которые несут большую и полную ответственность, но они не публичны, о них никто не знает», – отмечает эксперт.

Как ранее сообщали «Ведомостям» в правительстве Рязанской области, за пожарной обстановкой в лесах региона наблюдает ГБУ РО «Пожлес», находящееся в подчинении областного министерства природопользования. Что касается действий федеральных властей, 57,4% опрошенных считают, что центр оказал своевременную поддержку в достаточном объеме, 29% придерживаются противоположного мнения. Остальные затруднились ответить.

Вопрос координации действий по ликвидации лесных пожаров 23 августа решил взять на контроль премьер-министр России Михаил Мишустин. По поручению президента была создана правкомиссия для тушения возгораний в центральной части страны. В ее состав не вошли представители сибирских и дальневосточных регионов, которые обычно сталкиваются с бедствием.

Назначение руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко главой правкомиссии дает надежду, что чиновники вникнут в суть проблемы, заявил глава общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов: «Нужно менять систему управления лесами. Профилактика пожаров – это работа на земле. Нужно развивать лесничества – насытить их специалистами и оснастить их технологиями».

Проблемы с тушением пожаров усугубились с развалом Министерства лесного хозяйства и службы лесного хозяйства, сказал руководитель программы по ООПТ российской «Гринпис» Михаил Крейндлин. В этой сфере не хватает координации работы, считает он.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных