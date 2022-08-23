Только 3% подростков мечтают о счастье

Изучение мечтаний и устремлений подростков показывает их эрудированность, зрелость, реакцию на внешнюю среду, говорит представитель «Вдохновителей» Анна Купякова. Тот факт, что у подростков есть мечты, говорит о том, что в них преобладает оптимизм, объясняет доктор социологических наук, профессор МГППУ, председатель исследовательского комитета организации «Социология детства» Светлана Майорова-Щеглова. 35% учащихся отказались делиться с исследователями своей конкретной мечтой. Остальные респонденты-подростки ответили на вопрос о мечте: 23% хотят самореализоваться (открыть свой бизнес, получить ту или иную профессию), 11% мечтают о материальном благополучии (машине, доме, деньгах), 8% хотят получить хорошее образование, 6% – отправиться в путешествие. «Также дети мечтали о создании семьи, домашнем животном и многом другом», – отмечают авторы исследования.