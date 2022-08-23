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Только 3% подростков мечтают о счастье

Опрос среди школьников и студентов СПО продемонстрировал стремление к самореализации
Лидия Розумец
Опрос среди школьников и студентов СПО продемонстрировал стремление к самореализации / Максим Стулов / Ведомости

У 90,7% современных подростков есть мечта, и большинство из них (91,3%) верят, что она может осуществиться. Таковы результаты исследования движения «Вдохновители» и центра «Орленок», которое проводилось июне – июле 2022 г. на территории всей России, – с его результатами ознакомились «Ведомости». Респондентами стали более 1000 учащихся школ и учебных заведений среднего профессионального образования (СПО) в России в возрасте от 13 до 18 лет.

Изучение мечтаний и устремлений подростков показывает их эрудированность, зрелость, реакцию на внешнюю среду, говорит представитель «Вдохновителей» Анна Купякова. Тот факт, что у подростков есть мечты, говорит о том, что в них преобладает оптимизм, объясняет доктор социологических наук, профессор МГППУ, председатель исследовательского комитета организации «Социология детства» Светлана Майорова-Щеглова. 35% учащихся отказались делиться с исследователями своей конкретной мечтой. Остальные респонденты-подростки ответили на вопрос о мечте: 23% хотят самореализоваться (открыть свой бизнес, получить ту или иную профессию), 11% мечтают о материальном благополучии (машине, доме, деньгах), 8% хотят получить хорошее образование, 6% – отправиться в путешествие. «Также дети мечтали о создании семьи, домашнем животном и многом другом», – отмечают авторы исследования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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