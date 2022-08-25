Пандемия спровоцировала спрос на услуги по заморозке семенной жидкости, яйцеклеток и эмбрионов

В этом году спрос на услуги по заморозке эмбрионов, сперматозоидов и ооцитов также растет, говорит репродуктолог Европейского медицинского центра (ЕМЦ) Надежда Белоусова. По ее словам, так люди откладывают беременность, подстраховываясь с помощью криоконсервации. В первом полугодии ЕМЦ заморозил на 6% больше биоматериалов, чем за тот же период годом ранее (244 эмбриона, 90 ооцитов и 140 порций спермы). Та же картина и в других клиниках. Репробанк за семь месяцев криоконсервировал на 70% больше ооцитов, чем в аналогичный период прошлого года, говорит его руководитель Автандил Чоговадзе. А Клиника Фомина удвоила свои показатели, сохранив 1257 эмбрионов, 114 ооцитов и 290 единиц спермы, рассказал ее основатель Дмитрий Фомин.