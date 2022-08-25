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Пандемия спровоцировала спрос на услуги по заморозке семенной жидкости, яйцеклеток и эмбрионов

Рынок подстегнут рост числа пациентов с онкопатологией и программы по отложенному родительству
Анна Киселева
Пандемия подстегнула спрос на услуги по заморозке семенной жидкости, яйцеклетки и эмбрионов / GettyImages

Первый ребенок, родившийся из замороженных яйцеклеток, появился на свет у 47-летней женщины из Италии в 1999 г. Успеху в криоконсервации самой крупной клетки организма предшествовали годы экспериментов. На 15 лет раньше был рожден ребенок из замороженного эмбриона и на 46 лет раньше – из замороженной спермы.

В последние годы рост мирового рынка криоконсервации клеток подстегнула пандемия коронавируса, ускорившая выход на рынок современного холодильного оборудования, говорится в отчете международной консалтинговой компании Coherent Market Insights. Слухи о возможном бесплодии после перенесенного коронавируса и вакцинации тоже внесли свой вклад, увеличив спрос на заморозку половых клеток и эмбрионов, говорит гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. Представитель банка «Криотоп» это подтверждает: с июня 2021 г. ежедневно 5–6 опасающихся бесплодия мужчин сдавали свои сперматозоиды на хранение. В прошлом году количество оказанных услуг по заморозке яйцеклеток в банке репродуктивных клеток и тканей Репробанк выросло в 8 раз по сравнению с 2020 г. (до уровня более 1500), а сперматозоидов – в 1,5 раза (5000 пробирок). Клиника Фомина провела вдвое больше криоконсерваций, заморозив 1398 эмбрионов, 140 ооцитов (женских половых клеток) и 302 единицы спермы.

В этом году спрос на услуги по заморозке эмбрионов, сперматозоидов и ооцитов также растет, говорит репродуктолог Европейского медицинского центра (ЕМЦ) Надежда Белоусова. По ее словам, так люди откладывают беременность, подстраховываясь с помощью криоконсервации. В первом полугодии ЕМЦ заморозил на 6% больше биоматериалов, чем за тот же период годом ранее (244 эмбриона, 90 ооцитов и 140 порций спермы). Та же картина и в других клиниках. Репробанк за семь месяцев криоконсервировал на 70% больше ооцитов, чем в аналогичный период прошлого года, говорит его руководитель Автандил Чоговадзе. А Клиника Фомина удвоила свои показатели, сохранив 1257 эмбрионов, 114 ооцитов и 290 единиц спермы, рассказал ее основатель Дмитрий Фомин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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