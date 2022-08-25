Студенты смогут дистанционно сдавать экзамены с помощью биометрии

Минцифры предлагает на постоянной основе использовать проверку биометрии студентов – лица и голоса – при дистанционной сдаче экзаменов в вузах. Проведенный в 2021 г. эксперимент ведомство посчитало удачным и решило распространить его действие на всю страну.