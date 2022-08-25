Студенты смогут дистанционно сдавать экзамены с помощью биометрии

Студенты смогут дистанционно сдавать экзамены с помощью биометрииПроверку по лицу и голосу разрешат использовать по всей России
Минцифры предлагает на постоянной основе использовать проверку биометрии студентов – лица и голоса – при дистанционной сдаче экзаменов в вузах. Проведенный в 2021 г. эксперимент ведомство посчитало удачным и решило распространить его действие на всю страну.
Любой вуз сможет использовать систему проверки биометрии студентов, но для студентов сдача биометрии в Единую биометрическую систему (ЕБС) будет добровольной, сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры: «Сдача экзаменов удаленно расширит доступность высшего образования для студентов с ограниченными возможностями здоровья или живущих на удаленных территориях».
Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам