Ректоры вузов пожаловались на сбои в работе сервиса «Поступление в вузы онлайн»Они указывают на ошибки в формировании списков на зачисление
Государственный сервис «Поступление в вузы онлайн», который российские вузы использовали в ходе нынешней приемной кампании, работал со сбоями, проблемы приходилось решать «в ручном режиме». Об этом заявили ректоры МГТУ, МГИМО и ВШЭ на пресс-конференции, посвященной итогам приема абитуриентов на 2022-23 учебный год.
Сервис, разработанный Минобрнауки и Рособрнадзором, был запущен в июне 2020 г., тогда к нему было подключено 54 вуза. В 2022 г. сервис использовали уже более 800 государственных университетов и их филиалов. Исключение составил ряд творческих вузов.
По словам ректора МГИМО Анатолия Торкунова, прием документов, который шел через госсервис, «создавал [во время приемной кампании] проблемы»: «Перенос данных оттуда в нашу систему шел иногда с задержкой, что вызвало непонимание у абитуриентов и их родителей – они появлялись в списках [зачисленных] позже, чем мы рассчитывали».
Торкунов привел в пример случай, когда абитуриента, проходившего в вуз по баллам, сервис не включил в списки на зачисление на бюджет. Он заявил, что руководство университета приняло решение принять этого абитуриента в МГИМО, несмотря на «баг» системы, обучаться он будет за счет собственных средств вуза.
Что такое сервис «Поступление в вузы онлайн»
Сервис размещен на портале «Госуслуги» и позволяет абитуриенту из любого региона подать документы в любой вуз. Абитуриенты могут загружать в сервис не только диплом, но и сведения о победах на олимпиадах и другие достижения, а также видеть изменение своей позиции в конкурсных списках в режиме онлайн.
По его словам, к решению проблем в работе сервиса вузу пришлось подключить собственных IT-специалистов. Торкунов выразил надежду, что в следующем году таких проблем не возникнет: «Минобр и Минцифры это понимают, работают, чтобы довести эту систему к следующему году до высокой кондиции». Ректор отметил, что поддерживает внедрение сервиса, так как он расширяет возможности для абитуриентов по подаче документов в электронном виде и позволяет отслеживать ход конкурса в вузы в режиме реального времени.
Ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин сообщил «Ведомостям» что некоторые студенты фигурировали в сервисе как принятые сразу в несколько вузов: «Но это были единичные случаи, сбои». По его словам, МГТУ был вынужден увеличить численность сотрудников, которые работали на приемной кампании, чтобы они решали вопросы в «ручном режиме» вместе с абитуриентами и их родителями. Гордин подчеркнул, что ответственность за абитуриентов несут университеты, а не сервис.
Абитуриенты ВШЭ не испытывали особых сложностей из-за сбоев сервиса, но сразу гарантировал поступление всем, кто проходил по баллам, сообщил ректор ВШЭ Никита Анисимов.
«Ведомости» направили запросы в Минобрнауки и Минцифры.
Сложности в работе сервиса ранее упоминали и другие ректоры. 10 августа о них говорили ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский и ректор Балтийского федерального университета им. Канта Александр Федоров, 29 августа – ректор ГИТИСа Григорий Заславский и ректор Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина Борис Любимов.
С критикой работы системы также выступали и представители СПбГУ: 15 августа на сайте вуза были размещены материалы ректорского совещания, в которых сообщалось, что «в ходе приема университет, как и все вузы страны, столкнулся со значительными сложностями при работе с суперсервисом». В сообщении СПбГУ указывалось на отсутствие важного функционала, который предусматривался постановлением правительства о работе сервиса во время приемной кампании 2022-23 учебного года.
В частности, не было автоматической верификации и предоставления сведений о победителях и призерах олимпиад школьников, не было автоматизированной проверки информации наличия документа об образовании в федеральном реестре, отсутствовали сведения об оценках, указанных в школьных аттестатах. Кроме того, поступающие не могли выставить в сервисе отметку о подаче в конкретный вуз оригинала документа об образовании.
Также из 36 дней приемной кампании 32 дня не было взаимодействия между сервисом и системой СПбГУ «Прием». В итоге «работникам СПбГУ пришлось вручную перепроверять десятки тысяч заявлений, поступивших посредством суперсервиса», отмечает вуз.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил «Ведомостям», что «суперсервис – идея хорошая, он удобен для абитуриентов, но требует серьезной IT-доработки и расширения функционала». Он пояснил, что в Минобрнауки была создана рабочая группа по совершенствованию работы сервиса. Ее возглавил ректор Финансового университета Станислав Прокофьев, также в нее вошли 16 представителей разных вузов.