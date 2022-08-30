Ректоры вузов пожаловались на сбои в работе сервиса «Поступление в вузы онлайн»

По его словам, к решению проблем в работе сервиса вузу пришлось подключить собственных IT-специалистов. Торкунов выразил надежду, что в следующем году таких проблем не возникнет: «Минобр и Минцифры это понимают, работают, чтобы довести эту систему к следующему году до высокой кондиции». Ректор отметил, что поддерживает внедрение сервиса, так как он расширяет возможности для абитуриентов по подаче документов в электронном виде и позволяет отслеживать ход конкурса в вузы в режиме реального времени.