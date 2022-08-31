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Дети стали получать меньше удовольствия от школы

Такие данные показали результаты опроса исследовательской компании Ipsos
Анастасия Курилова
В 2022 г. 43% детей из 1–4-х классов сообщили, что они ходят в школу с удовольствием. Но исследователи отметили, что в 2021 г. этот показатель у младшеклассников был выше / Максим Стулов / Ведомости

Учащиеся младших классов российских школ за год стали меньше получать радости от учебы, показали результаты опроса международной исследовательской компании Ipsos. Это связано с тем, что дети активно протестуют против образовательной рутины, считают эксперты

По сравнению с предыдущим учебным годом ученики 1–4-х классов стали меньше получать радости от школы и меньше стараться в учебе. Такие данные получила международная исследовательская компания Ipsos, опросив в марте – апреле 2022 г. 1217 школьников из российских городов-миллионников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных