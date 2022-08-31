Дети стали получать меньше удовольствия от школы

Дети стали получать меньше удовольствия от школыТакие данные показали результаты опроса исследовательской компании Ipsos
Учащиеся младших классов российских школ за год стали меньше получать радости от учебы, показали результаты опроса международной исследовательской компании Ipsos. Это связано с тем, что дети активно протестуют против образовательной рутины, считают эксперты
По сравнению с предыдущим учебным годом ученики 1–4-х классов стали меньше получать радости от школы и меньше стараться в учебе. Такие данные получила международная исследовательская компания Ipsos, опросив в марте – апреле 2022 г. 1217 школьников из российских городов-миллионников.
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