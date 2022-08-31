Минобрнауки запретит выдачу грантов причастным к экстремизму вузам

Верховский напомнил, что сейчас в отраслевое законодательство добавляются запреты на то, кем могут работать находящиеся в списке экстремистов. Например, они не могут быть машинистами поездов. Среди других запретов для физлиц, находящихся в перечне экстремистов, – ограничение на размер ежемесячных расходов в 10 000 руб., лишение пассивного избирательного права, т. е. возможности избираться. Они также не могут состоять в общественных организациях и др. Вузов это пока не касается.