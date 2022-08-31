Минобрнауки запретит выдачу грантов причастным к экстремизму вузам

Минобрнауки запретит выдачу грантов причастным к экстремизму вузамПока такие организации в РФ не выявлены
Минобрнауки расширяет список ограничений для претендентов на научные гранты, которые можно использовать для модернизации инфраструктуры вузов и научных организаций. На финансирование не смогут претендовать научные учреждения, причастные к экстремизму и терроризму
Научные гранты не будут давать тем, кто находится в перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму. Соответствующую поправку в правила предоставления из федерального бюджета грантов в области науки в форме субсидий на обеспечение развития материально-технической инфраструктуры разработало Минобрнауки.
Также участник конкурса грантов (научная организация или организация высшего образования) не должен находиться «в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения». Претенденты на гранты должны будут представить в Минобрнауки справку за подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что в этих перечнях организация не фигурирует.
Гранты на развитие материально-технической инфраструктуры выдаются на модернизацию научного оборудования – речь идет об обеспечении уникальных научных установок при вузах. Сейчас по этой программе выделяют 50 млн руб. в год, субсидия предоставляется организации на срок до трех лет.
В разработанных Минобрнауки изменениях говорится, что теперь размер гранта будет составлять 100 млн руб. Из этих средств разрешается покрывать зарплату сотрудников, которые задействованы в модернизации оборудования, а также покупать материалы и программное обеспечение.
В действующей редакции правил предоставления научных грантов (приняты в декабре 2020 г.) в числе ограничений для заявки на грант указано, что претендовать на них не могут организации, находящиеся в процессе реорганизации или прошедшие процедуру банкротства, иностранные юридические лица, у участников должны быть уплачены все налоги и отсутствовать просроченная задолженность по возврату субсидий в федеральный бюджет.
«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки с просьбой пояснить, какие научные организации могут подпасть под это новое правило и, в частности, уже содержатся в реестре экстремистов. Сейчас в перечне террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, 532 организации, среди которых нет вузов, и 12 379 физических лиц.
«Такую ситуацию невозможно себе представить, – говорит член президентского Совета по правам человека Александр Верховский. – Если организация признается экстремистской, она запрещается. Зачем отдельно прописывать, что она не может получать научный грант?» Он не исключает, что речь могла идти о ситуации, при которой среди сотрудников организаций есть те, кто находится в списке экстремистов, но «пока с юридической точки зрения это бессмысленная норма».
Верховский напомнил, что сейчас в отраслевое законодательство добавляются запреты на то, кем могут работать находящиеся в списке экстремистов. Например, они не могут быть машинистами поездов. Среди других запретов для физлиц, находящихся в перечне экстремистов, – ограничение на размер ежемесячных расходов в 10 000 руб., лишение пассивного избирательного права, т. е. возможности избираться. Они также не могут состоять в общественных организациях и др. Вузов это пока не касается.