Российскому движению детей и молодежи нашли источник финансирования

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев говорил, что «правительство РФ будет финансировать движение в полном объеме, необходимом для его развития на муниципальном, региональном, федеральном уровне»: «Кроме того, правительство РФ будет передавать имущество движению: детские лагеря, дворцы пионеров, учреждения образования». В самом законе о создании движения отмечается, что его участники смогут его финансировать, а региональные отделения будут получать финансирование за счет бюджета соответствующего субъекта России, а также «за счет иных источников».