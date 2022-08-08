Российскому движению детей и молодежи нашли источник финансирования

Российскому движению детей и молодежи нашли источник финансированияМинпросвещения предлагает изменить правила субсидирования образования
Минпросвещения разработало проект постановления правительства, которое определяет один из источников финансирования российского движения детей и молодежи. Ведомство предлагает добавить движение в перечень организаций, которые получают средства за счет грантов в форме субсидий на господдержку развития образования. Средства, которые будут выделяться за счет проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ», пойдут на финансирование воспитательной работы движения и «увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность организации».
Закон о российском движении детей и молодежи был принят в июле. Участниками организации смогут стать школьники, учащиеся колледжей и студенты вузов и т. д. По закону программа воспитательной работы движения, на которую пойдут средства, должна разрабатываться Минпросвещения совместно с правлением движения. Утверждать воспитательную программу будет наблюдательный совет движения (его возглавил президент Владимир Путин).
«Проект постановления расширяет возможности финансирования движения», – сказал «Ведомостям» представитель Минпросвещения. Это, по его словам, позволит максимально вовлекать «детей в активности, которые будут действительно интересны и востребованы». Конкретные объемы финансирования еще прорабатываются и будут обязательно привязаны к конкретным целевым показателям, добавил собеседник.
Общий бюджет проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» на 2021–2023 гг. составляет более 10 млрд руб. Деятельность организации может финансироваться также из бюджетов регионов, напомнила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»): «Федеральный бюджет – не единственный источник. И наша задача – охватить максимальное количество ребят. У нас [в России] около 18 млн детей, а сегодня охвачены движениями и [присоединившимися к нему 26] организациями чуть более 3 млн».
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев говорил, что «правительство РФ будет финансировать движение в полном объеме, необходимом для его развития на муниципальном, региональном, федеральном уровне»: «Кроме того, правительство РФ будет передавать имущество движению: детские лагеря, дворцы пионеров, учреждения образования». В самом законе о создании движения отмечается, что его участники смогут его финансировать, а региональные отделения будут получать финансирование за счет бюджета соответствующего субъекта России, а также «за счет иных источников».