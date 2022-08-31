Международные чемпионаты по профессиональному мастерству станут домашними

Международные чемпионаты по профессиональному мастерству станут домашнимиМинпросвещения изымает проведение «Абилимпикса» и «Ворлдскиллс» из нацпроекта «Образование»
Отказ от проведения в России Международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс» и европейского чемпионата по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс» потребовал пересмотра нацпроекта «Образование». Минпросвещения разработало проект постановления правительства, который изымает упоминания этих соревнований из документа. «Абилимпикс» должен был пройти в России в 2022 г., «Ворлдскиллс» – в 2023 г. Требования по их подготовке и проведению были заложены в результаты федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» нацпроекта.
В пояснительной записке к проекту постановления напоминается, что «Абилимпикс» в России отменен по инициативе Международной федерации «Абилимпикс», а чемпионат EuroSkills-2023 в Санкт-Петербурге не пройдет по решению руководства WorldSkills International. Кроме того, членство WorldSkills Russia в WorldSkills International приостановлено. Всего утратившими силу предлагается считать 18 нормативно-правовых актов, которые были приняты для организации этих соревнований в России.
Россия присоединилась к движению WorldSkills International в 2012 г. На чемпионате в 2019 г. в Казани сборная России выиграла 22 медали, 14 из которых золотые. К движению «Абилимпикс» Россия присоединилась в 2014 г. В марте 2022 г. был запущен цикл российских региональных чемпионатов в рамках «Абилимпикса» – в Москве, Коми, Мордовии, Якутии, Кемеровской и Магаданской областях.
Это не первый документ, который пересматривает задачи по проведению международных соревнований профессионального мастерства из-за «изменившейся внешнеполитической ситуации и санкционного давления». Эта формулировка была в проекте постановления правительства, которое представило Минпросвещения на общественное обсуждение 17 августа. Он вносит изменения в госпрограмму «Развитие образования», изымая из перечня задач госпрограммы упоминание, что «Абилимпикс» проводится «по международным стандартам».
«Ведомости» направили запрос российским представителям «Абилимпикса», в Институт развития профессионального образования и в Агентство развития профессионального мастерства («Ворлдскиллс Россия»). В апреле 2022 г. руководитель Национального центра «Абилимпикс» Игорь Грибанов отмечал, что расстроен отменой чемпионата, но, по его словам, национальная сборная «продолжит тренироваться и совершенствовать свое профессиональное мастерство».
Представитель госкорпорации «Ростех» (участвует в движении WorldSkills как ключевой партнер) заявил «Ведомостям», что «отказ от бренда WorldSkills в России закономерен с учетом текущих обстоятельств»: «В этой ситуации «Ростех» фокусируется на развитии собственного чемпионатного движения рабочих и инженерных профессий». В июле 2022 г. госкорпорация впервые провела свой практикоориентированный чемпионат «Время первых».
Представитель Минпросвещения заявил «Ведомостям», что теперь у России новые стратегические приоритеты в сфере развития профессионального образования – реализация федерального проекта «Профессионалитет». Он стартует с сентября 2022 г. «Кроме того, скорректированы цели в развитии чемпионатного движения по профессиональному мастерству, – сказал собеседник. – Теперь оно ориентировано на разработку и внедрение компетенций, направленных на запросы современного производства и экономики России, а также на импортозамещение – внедрение современного отечественного оборудования в образовательный процесс». При этом международные чемпионаты по профессиональному мастерству проводиться будут, в них «планируется участие представителей из дружественных стран».
Директор Научно-исследовательского центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального института развития образования РАНХиГС Владимир Блинов предположил, что теперь «по всей видимости, мы придем к системе национальных чемпионатов». «У нас свои системы классификации, и, конечно, очень правильно быть независимыми от внешних процессов, – сказал он. – Мы не перестанем наблюдать за тем, что происходит в мире, но будем ориентироваться на технологии, которые востребованы у нас, на те виды оборудования, которые используются нашими работодателями».