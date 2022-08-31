Международные чемпионаты по профессиональному мастерству станут домашними

Директор Научно-исследовательского центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального института развития образования РАНХиГС Владимир Блинов предположил, что теперь «по всей видимости, мы придем к системе национальных чемпионатов». «У нас свои системы классификации, и, конечно, очень правильно быть независимыми от внешних процессов, – сказал он. – Мы не перестанем наблюдать за тем, что происходит в мире, но будем ориентироваться на технологии, которые востребованы у нас, на те виды оборудования, которые используются нашими работодателями».