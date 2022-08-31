Учебный год в школах пройдет без мобильных телефонов и с усиленными санитарными мерами

Представитель профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова рассказала «Ведомостям», что российские школы уже несколько лет регулируют правила пользования мобильными телефонами своими локальными актами – правилами и распоряжениями, которые издает руководство учебного заведения или управляющие советы школ. «Но точно можно сказать, что забирают телефоны в специальные ящики меньшинство школ, так как обычно с родителями не так просто договориться: есть те, кто за ограничение доступа к телефонам, а есть те, кто категорически против, например, хочет быть уверен, что с ребенком можно будет связаться в любую секунду». При этом, по ее словам, в ряде школ есть «кармашки» для телефонов в каждом из кабинетов, куда дети складывают свои устройства перед урокам.