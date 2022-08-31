Учебный год в школах пройдет без мобильных телефонов и с усиленными санитарными мерами

Учебный год в школах пройдет без мобильных телефонов и с усиленными санитарными мерамиМинистр просвещения рассказал о нововведениях в организации учебного процесса
С нового учебного года все 17,5 млн российских школьников будут учиться в очном режиме, но на них будут распространяться антиковидные ограничения. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на Общероссийском родительском собрании, которое прошло в онлайн-формате. По его словам, все школы будут обеспечены фильтрами, будут регулярно проводиться обеззараживание воздуха и дезинфекция помещений. Кравцов попросил родителей, следящих за ходом собрания, уделять внимание состоянию здоровья детей и обращаться к врачу в случае повышения температуры.
«Традиционный очный формат работы очень важен для плодотворной учебы, – отметил министр. – Многие родители переживали, что ковидные ограничения и дистанционные технологии навсегда. [Но] как только ситуация улучшилась, школы перешли в общий режим. Никакого дистанционного обучения у нас нет ни в каких планах и быть не может». По его словам, дистанционный формат будет использоваться как вынужденная мера в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и «других чрезвычайных ситуаций».
С нового учебного года в школах не допускается использование мобильных телефонов на уроках, указал Кравцов, объяснив это новыми санитарными правилами. Представитель Минпросвещения пояснил «Ведомостям», что речь не идет о каких-то новых нормативно-правовых актах ведомства, а о вступившим в силу в 2021 г. распоряжении руководителя Роспотребнадзора об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Эти правила запрещают использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях и одновременное использование детьми на занятиях более двух различных электронных средств обучения (интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет и др.). «Для образовательных целей мобильные средства связи не используются», – говорится в требованиях.
В Минпросвещения уточнили, что мобильные телефоны нельзя использовать во время урока вместо компьютера или планшета «в связи с тем, что такие гаджеты имеют маленький размер экрана, что провоцирует напряжение органов зрения и нарушение осанки»: «Диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. Минимальная диагональ для монитора компьютера или ноутбука – не менее 39,6 см, для планшета – 26,6 см».
Впрочем, министр просвещения высказался в целом против использования школьниками смартфонов и соцсетей. Он рассказал, что его дочь идет в восьмой класс и первый мобильный телефон – кнопочный – у нее появился лишь в 14 лет. По словам Кравцова, смартфоны и социальные сети «зачастую отвлекают и негативно формируют ребенка».
«Когда мы видим, что родители с трех лет ребенку дают мобильный телефон, планшет, гаджет, чтобы он не плакал и [чем-то] занялся, но не общаются с ним, не читают ему сказки вечером, отсюда психологические вопросы и проблемы, – заявил министр. – Потому что до семи лет [у ребенка] формируются все основные психологические функции». Также он отметил, что мобильные телефоны отвлекают ребенка от занятий.
«Мы же с вами тоже учились, у нас не было мобильных телефонов, – напомнил он родителям. – В школе есть ответственный, классный руководитель, и если возникнет какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родителям позвонят». Кроме того, отметил министр, пообщаться с родителями по телефону можно и на переменах – пользование телефонами будет ограничено только на время уроков.
Накануне с предложением о запрете мобильных телефонов на время занятий в школах «в порядке эксперимента» выступил помощник президента России, экс-министр культуры Владимир Мединский. На московском педсовете (регулярное еженедельное мероприятие) он предложил убирать телефоны «в шкафчики какие-нибудь»: «Зашел ученик в школу, в "локере" оставил телефон, родители спокойны».
Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия») сообщила «Ведомостям», что норма об ограничении пользования мобильными телефонами была введена в СанПиН, «отталкиваясь от обращений родителей». «Лично я согласна, что в образовательных целях телефон не нужен, – сказала она. – На уроках дети используют телефон не для учебы, ребенок играет или сидит в соцсетях, отвлекаясь от учебы».
Она также отметила, что связаться с родителями в случае необходимости ребенок может и на перемене, при этом и «ответственный родитель тоже не будет звонить ребенку во время урока». По ее словам, речь не о том, что «кто-то собирается забирать телефоны», а о том, что необходимы единые правила использования устройств в школах, которые должны быть разъяснены и учителям, и родителям: «При этом в случае необходимости ребенок может поднять руку и попросить связаться с родственниками. Ни один учитель этого не запретит».
Казакова также отметила, что вводить новые правила лучше с нового учебного года, так они воспринимаются более комфортно. Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова также заявила «Ведомостям», что необходима разъяснительная работа в школах по правилам пользования мобильными телефонами.
Представитель профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова рассказала «Ведомостям», что российские школы уже несколько лет регулируют правила пользования мобильными телефонами своими локальными актами – правилами и распоряжениями, которые издает руководство учебного заведения или управляющие советы школ. «Но точно можно сказать, что забирают телефоны в специальные ящики меньшинство школ, так как обычно с родителями не так просто договориться: есть те, кто за ограничение доступа к телефонам, а есть те, кто категорически против, например, хочет быть уверен, что с ребенком можно будет связаться в любую секунду». При этом, по ее словам, в ряде школ есть «кармашки» для телефонов в каждом из кабинетов, куда дети складывают свои устройства перед урокам.
Также Мирясова отметила, что телефон – это материальная ценность, а школы не знают, что будет происходить в случае его пропажи. По ее словам, нет у школ и возможности установить санкции за нарушение правил. К примеру, до 14 лет ребенка нельзя даже отчислить из учебного заведения.
Она также отметила, что телефоны все-таки иногда использовались в учебном процессе. «Если речь идет об интерактивных приложениях, например по иностранным языкам, с ними работают, как правило, наиболее творческие учителя, – сказала она. – С 2022 г. введены новые внеурочные занятия для школьников «Разговор о важном», в ходе которых необходимо будет переходить по QR-кодам и голосовать. Трудно сказать, как это будет реализовано в условиях запрета мобильных телефонов».
Как рассказал «Ведомостям» один из родителей московских школьников, в их учебном учреждении уже прошло родительское собрание – на нем объяснили, что в классе будет специальная коробка, куда дети будут класть телефоны на время урока, а на перемене их забирать.
В подготовке материала принимала участие Анастасия Курилова