В Госдуме с сентября вернут ковидные ограничения

Ранее в Минздраве сообщали, что возвращение дистанционного обучения и перевод сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемической обстановкой в России не требуется. Также в Роспотребнадзоре заявили, что нет необходимости повторно вводить антиковидные ограничения в школах. В ведомстве уточнили, что из-за снижения показателя заболеваемости в весенне-летний период были сняты некоторые ранее введенные меры.