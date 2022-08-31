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Общество

В Госдуме с сентября вернут ковидные ограничения

Ведомости

В Государственной думе возвращают коронавирусные ограничения — обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции — с 1 сентября в связи с ростом числа заболеваний, сообщил «Ведомостям» источник в аппарате Госдумы.

«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и в соответствии с распоряжением Руководителя Аппарата Государственной Думы информируем о необходимости с 1 сентября 2022 г. использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в зданиях Государственной Думы, а также соблюдать при личных контактах социальную дистанцию», — говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве сообщали, что возвращение дистанционного обучения и перевод сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемической обстановкой в России не требуется. Также в Роспотребнадзоре заявили, что нет необходимости повторно вводить антиковидные ограничения в школах. В ведомстве уточнили, что из-за снижения показателя заболеваемости в весенне-летний период были сняты некоторые ранее введенные меры.

Роспотребнадзор полностью снял ограничения от пандемии COVID-19 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. Обязательный масочный режим в общественных местах вновь установили в Бурятии и Туве. Еще в нескольких субъектах России он носит рекомендательный характер.

30 августа Всемирная организация здравоохранения также спрогнозировала, что в течение следующих нескольких недель в Европе будет подтверждено 250 млн заражений COVID-19 с начала пандемии. По их оценке, новый всплеск заболеваний придется на осень.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных