В Госдуме с сентября вернут ковидные ограничения
В Государственной думе возвращают коронавирусные ограничения — обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции — с 1 сентября в связи с ростом числа заболеваний, сообщил «Ведомостям» источник в аппарате Госдумы.
«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и в соответствии с распоряжением Руководителя Аппарата Государственной Думы информируем о необходимости с 1 сентября 2022 г. использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в зданиях Государственной Думы, а также соблюдать при личных контактах социальную дистанцию», — говорится в сообщении.
Ранее в Минздраве сообщали, что возвращение дистанционного обучения и перевод сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемической обстановкой в России не требуется. Также в Роспотребнадзоре заявили, что нет необходимости повторно вводить антиковидные ограничения в школах. В ведомстве уточнили, что из-за снижения показателя заболеваемости в весенне-летний период были сняты некоторые ранее введенные меры.
Роспотребнадзор полностью снял ограничения от пандемии COVID-19 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. Обязательный масочный режим в общественных местах вновь установили в Бурятии и Туве. Еще в нескольких субъектах России он носит рекомендательный характер.
30 августа Всемирная организация здравоохранения также спрогнозировала, что в течение следующих нескольких недель в Европе будет подтверждено 250 млн заражений COVID-19 с начала пандемии. По их оценке, новый всплеск заболеваний придется на осень.
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