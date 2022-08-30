ВОЗ прогнозирует новую вспышку заболеваемости COVID-19 осенью
В течение следующих нескольких недель в Европе будет подтверждено 250 млн заражений COVID-19 с начала пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на главу Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге. Он считает, что осенью начнется новый рост заболеваемости коронавирусом.
«По прогнозам, через несколько недель в Европейском регионе будет зарегистрировано 250 млн подтвержденных случаев COVID-19 с момента начала пандемии два с половиной года назад», — заявил Клюге. По его словам, вирус еще по-прежнему широко циркулирует в обществе, а люди все еще попадают из-за него в больницы, он по-прежнему вызывает большое количество предотвратимых смертей. «С приближением осени и зимы мы ожидаем всплеск заболеваемости — с повторной вспышкой сезонного гриппа в Европе или без нее», — добавляет он.
Несмотря на проведение массовой вакцинации во многих европейских странах, все еще остаются миллионы непривитых людей. Эту ситуацию, считает Клюге, нужно исправить, а также провести ревакцинацию для уязвимых групп населения: пожилых, людей с ослабленным иммунитетом и людей с сопутствующими заболеваниями.
В данный момент наибольшее число заболеваний в день в Европейском регионе наблюдается в Германии и Франции — по 54 504 и 35 749 заболеваний соответственно. При этом в ФРГ доля привитых граждан составляет 77%, во Франции — 80%.
В России за прошедшие сутки выявили 37 067 новых случаев коронавируса, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. При этом выздоровели 36 729 пациентов, госпитализация понадобилась 4 673 заболевшим, еще 94 человека скончались.
Ранее в Роспотребнадзоре РФ сообщили, что дети стали чаще болеть COVID-19, однако болезнь проходит бессимптомно, как ОРВИ. Доля детей, заразившихся ковидом, выросла в этом году до 18%, в то время как в 2020-2021 гг. коронавирусом болели не более 10-11% детей от всех пациентов с COVID-19.
Роспотребнадзор полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.