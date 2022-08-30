ВОЗ прогнозирует новую вспышку заболеваемости COVID-19 осенью

«По прогнозам, через несколько недель в Европейском регионе будет зарегистрировано 250 млн подтвержденных случаев COVID-19 с момента начала пандемии два с половиной года назад», — заявил Клюге. По его словам, вирус еще по-прежнему широко циркулирует в обществе, а люди все еще попадают из-за него в больницы, он по-прежнему вызывает большое количество предотвратимых смертей. «С приближением осени и зимы мы ожидаем всплеск заболеваемости — с повторной вспышкой сезонного гриппа в Европе или без нее», — добавляет он.