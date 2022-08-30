В Роспотребнадзоре сообщили, что дети стали чаще болеть коронавирусом
Дети стали чаще болеть COVID-19, но болезнь, как правило, протекает бессимптомно или как ОРВИ, заявил «РИА Новости» академик РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Мы заметили еще один позитивный момент применительно к детям – при "омикроне" пока в нашей клинике не отмечалось ни одного случая мультивоспалительного синдрома, хотя раньше это осложнение отмечалось достаточно часто», — отметил Горелов.
Он уточнил, что доля детей, заразившихся ковидом, выросла в этом году до 18%, в то время как в 2020-2021 гг. коронавирусом болели не более 10-11% детей от всех пациентов с COVID-19.
По словам Горелова, доля детей с постковидным синдромом не изменилась: примерно у 30% детей, перенесших COVID-19, остаются несколько симптомов. Чаще всего пациенты жалуются на слабость, разбитость, рассеянность внимания и туман в голове.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что нет необходимости возвращать антиковидные ограничения в школах. В ведомстве уточнили, что из-за снижения показателя заболеваемости в весенне-летний период были сняты некоторые ранее введенные ограничения. Уточняется, что было отменено требование, по которому за каждым классом закреплялся кабинет.
Роспотребнадзор полностью снял антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. Обязательный масочный режим в общественных местах вновь установили в Бурятии и Туве. Еще в нескольких субъектах России он носит рекомендательный характер.
Накануне в России за сутки выявили 39 658 новых случаев коронавируса против 46 857 днем ранее. При этом выздоровело 24 890 пациента, а госпитализация понадобилась 1988 заболевших. Еще 77 человек скончались.
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