В Минздраве заявили об отсутствии оснований для введения дистанционного обучения

Роспотребнадзор полностью снял антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. Обязательный масочный режим в общественных местах вновь установили в Бурятии и Туве. Еще в нескольких субъектах России он носит рекомендательный характер.