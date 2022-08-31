В Минздраве заявили об отсутствии оснований для введения дистанционного обучения
Возвращение дистанционного обучения и перевод сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемической обстановкой в России не требуется. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.
«В настоящее время нет оснований для повторного введения на федеральном уровне таких значимых ограничительных мероприятий, как перевод на дистанционную работу и дистанционное обучение», — сказал Чуланов (цитата по ТАСС).
Он указал на рост заболеваемости коронавирусом в России с начала июля. При этом, отметил Чуланов, в разных регионах ситуация с COVID-19 «значительно отличается».
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что нет необходимости повторно вводить антиковидные ограничения в школах. В ведомстве уточнили, что из-за снижения показателя заболеваемости в весенне-летний период были сняты некоторые ранее введенные меры. Так, было отменено требование, по которому за каждым классом закреплялся кабинет.
Роспотребнадзор полностью снял антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. Обязательный масочный режим в общественных местах вновь установили в Бурятии и Туве. Еще в нескольких субъектах России он носит рекомендательный характер.
Накануне оперштаб сообщил о 37 067 новых случаях заражения COVID-19, выявленных за сутки. Отмечалось, что выздоровели 36 729 пациентов, а умерли 94 человека. Еще 4673 были госпитализированы. По данным оперштаба, последний показатель увеличился по сравнению с предшествующими сутками на 135%.
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