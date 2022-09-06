Калининградских врачей приговорили к 9,5 и 9 годам колонии за смерть младенца

Калининградских врачей приговорили к 9,5 и 9 годам колонии за смерть младенцаЗащита осужденных намерена оспорить решение Мособлсуда
Московский областной суд приговорил к 9 и 9,5 года колонии общего режима калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич по делу об убийстве младенца в роддоме, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.
СКР возбудил уголовное дело 30 июня 2019 г.: Белая, занимавшая должность и. о. главврача роддома № 4 Калининграда, а также анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Регионального перинатального центра Сушкевич обвинялись в организации убийства новорожденного (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, Сушкевич обвинялась и в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия, в ноябре 2018 г. и. о. главврача роддома Белая дала распоряжение Сушкевич ввести мальчику, который родился недоношенным, с весом в 700 г, смертельную дозу препарата «магний сульфат». Далее якобы по указанию Белой в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибели плода. По данным СКР, обнаруженная в организме ребенка доза лекарства в 20 раз превышала допустимые значения для взрослого человека, что и послужило причиной гибели младенца.
Мособлсуд постановил на основании вердикта присяжных назначить наказание Белой в виде 9,5 года колонии общего режима, Сушкевич – 9 лет колонии общего режима. Белая и Сушкевич не признали вину.
Это повторное рассмотрение дела – 16 декабря 2020 г. Калининградский облсуд оправдал Белую и Сушкевич на основании вердикта присяжных. Тогда представители СКР заявили, что вина докторов доказана в результате проверок и заключения экспертов, но «эмоциональные оценки, по-видимому, стали преобладающими над юридически установленными фактами и выводами экспертов».
Прокуратура 18 декабря 2020 г. обжаловала оправдательный приговор врачам, и в октябре 2021 г. первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение суда и направил дело на пересмотр. Медицинское сообщество выступило в защиту обвиняемых: в частности, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль 28 октября 2021 г. опубликовал открытое письмо в поддержку калининградских врачей.
Принимая во внимание предыдущий оправдательный приговор, дело Сушкевич и Белой можно было бы переквалифицировать, считает член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко. По его словам, это могла бы быть статья 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности: «Это бы устроило всех, в отличие от нынешнего приговора». Адвокат Сушкевич Камиль Бабасов сказал «Ведомостям», что подзащитные не рассматривают вариант с переквалификацией дела: «Они последовательно заявляли и сейчас заявляют, что невиновны и не совершали никакого преступления. Они не хотят милости или жалости – они хотят справедливости».
Бабасов сообщил, что новое решение суда будет оспорено: «Мы будем добиваться оправдания».
Президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин назвал сегодняшний приговор «черным днем российского здравоохранения»: «Это несправедливый приговор, который основывается на не существующих в природе доводах». По его словам, основой для обвинения является «введение смертельной дозы сульфата магния», «хотя ни в одном справочнике нет такого понятия, потому что это нетоксичное вещество». Это, полагает Гальперин, отпугнет врачей из профессии.