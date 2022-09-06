Калининградских врачей приговорили к 9,5 и 9 годам колонии за смерть младенца

Принимая во внимание предыдущий оправдательный приговор, дело Сушкевич и Белой можно было бы переквалифицировать, считает член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко. По его словам, это могла бы быть статья 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности: «Это бы устроило всех, в отличие от нынешнего приговора». Адвокат Сушкевич Камиль Бабасов сказал «Ведомостям», что подзащитные не рассматривают вариант с переквалификацией дела: «Они последовательно заявляли и сейчас заявляют, что невиновны и не совершали никакого преступления. Они не хотят милости или жалости – они хотят справедливости».