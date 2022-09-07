Агентство «Ворлдскиллс Россия» ожидает ребрендинг

Агентство развития навыков и профессий («Ворлдскиллс Россия») проведет в Саранске с 8 сентября Евразийский и Национальный чемпионаты «Молодые профессионалы». Это будут последние чемпионаты в России в привычном для агентства статусе – организатора соревнований по профессиональному мастерству по стандарту WorldSkills International. По данным собеседника «Ведомостей» в одном из федеральных ведомств, агентство, членство которого в международной организации WorldSkills International в марте 2022 г. было приостановлено, объявит о своем ребрендинге и переформатировании части направлений деятельности.