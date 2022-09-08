Число обращений к Москальковой из-за проблем беженцев выросло на 343%Омбудсмен предлагает обдумать возможность отменить административный арест как меру наказания
Аппарат уполномоченного по правам человека подсчитал число обращений за семь месяцев 2022 г., большая часть которых пришлась на период украинского конфликта. Общее количество обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 11% (30 998 обращений против 28 023 годом ранее). На 343% выросло число обращений по тематике «права в сфере миграции» (2726 против 615).
Как пояснил «Ведомостям» представитель аппарата омбудсмена, речь идет об обращениях беженцев из Донбасса и с Украины. При уполномоченном есть группа по мониторингу соблюдения прав граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и с Украины, работает круглосуточная горячая линия. При этом чаще всего, как и раньше, обращаются к Москальковой по проблемам нарушения прав человека в уголовном процессе и в местах принудительного содержания. Впрочем, в этой категории обращений стало немного меньше (3284 против 4161 годом ранее).