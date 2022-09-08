Число обращений к Москальковой из-за проблем беженцев выросло на 343%

Как пояснил «Ведомостям» представитель аппарата омбудсмена, речь идет об обращениях беженцев из Донбасса и с Украины. При уполномоченном есть группа по мониторингу соблюдения прав граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и с Украины, работает круглосуточная горячая линия. При этом чаще всего, как и раньше, обращаются к Москальковой по проблемам нарушения прав человека в уголовном процессе и в местах принудительного содержания. Впрочем, в этой категории обращений стало немного меньше (3284 против 4161 годом ранее).