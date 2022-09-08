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Число обращений к Москальковой из-за проблем беженцев выросло на 343%

Омбудсмен предлагает обдумать возможность отменить административный арест как меру наказания
Екатерина Гробман
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отчиталась об обращениях за помощью с начала года / Евгений Разумный / Ведомости

Аппарат уполномоченного по правам человека подсчитал число обращений за семь месяцев 2022 г., большая часть которых пришлась на период украинского конфликта. Общее количество обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 11% (30 998 обращений против 28 023 годом ранее). На 343% выросло число обращений по тематике «права в сфере миграции» (2726 против 615).

Как пояснил «Ведомостям» представитель аппарата омбудсмена, речь идет об обращениях беженцев из Донбасса и с Украины. При уполномоченном есть группа по мониторингу соблюдения прав граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и с Украины, работает круглосуточная горячая линия. При этом чаще всего, как и раньше, обращаются к Москальковой по проблемам нарушения прав человека в уголовном процессе и в местах принудительного содержания. Впрочем, в этой категории обращений стало немного меньше (3284 против 4161 годом ранее).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных