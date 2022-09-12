Минобрнауки вводит понятие «молодой ученый»

Проект предлагает считать молодыми учеными лиц в возрасте до 35 лет включительно (стандартный возраст отсечки для молодежи по профильному закону), являющихся научными работниками научных организаций и научно-педагогическими работниками вузов. Кроме того, он закрепляет право на получение «стипендий, грантов, премий от правительства и президента». «Указанные изменения в первую очередь направлены на привлечение в науку молодежи, не обладающей ученой степенью кандидата или доктора наук», – поясняет ведомство и напоминает, что «одной из важнейших задач научно-технологического развития России является выявление и привлечение талантливой молодежи в науку, создание условий для построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций».