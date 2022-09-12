Минобрнауки вводит понятие «молодой ученый»Новый термин будет закреплен в законе «О науке»
Минобрнауки намерено ввести в закон «О науке» понятие «молодой ученый» и закрепить право на получение мер господдержки для тех, кто к нему будет отнесен. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном ведомством. «При наличии широкой линейки мер господдержки молодым ученым (премии, стипендии, гранты, жилищные сертификаты и др.) понятие «молодой ученый» в законодательстве отсутствует», – указывает Минобрнауки в пояснительной записке.
Проект предлагает считать молодыми учеными лиц в возрасте до 35 лет включительно (стандартный возраст отсечки для молодежи по профильному закону), являющихся научными работниками научных организаций и научно-педагогическими работниками вузов. Кроме того, он закрепляет право на получение «стипендий, грантов, премий от правительства и президента». «Указанные изменения в первую очередь направлены на привлечение в науку молодежи, не обладающей ученой степенью кандидата или доктора наук», – поясняет ведомство и напоминает, что «одной из важнейших задач научно-технологического развития России является выявление и привлечение талантливой молодежи в науку, создание условий для построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций».
В поправках указывается, что назначать меры господдержки могут президент РФ, правительство РФ, органы госвласти субъектов РФ, а также органы публичной власти федеральной территории «Сириус». Они же будут вправе вводить дополнительные требования для молодых ученых, в том числе такие, как наличие ученой степени. В настоящее время премии и гранты для молодых ученых назначаются указами президента и постановлениями правительства.
218 000 научных и научно-педагогических сотрудников
работали в подведомственных минобрнауки организациях, из которых почти 50 000 были в возрасте до 35 лет (включительно). степень кандидата наук среди них имели почти 15 000 человек (30%)
В апреле 2022 г. Минобрнауки уже представляло проект закона, но в предыдущей версии документа не были указаны органы власти, которые вправе принимать решения об оказании господдержки молодым ученым. «Текущий проект был доработан по замечаниям аппарата правительства РФ и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти», – пояснил «Ведомостям» представитель Минобрнауки. В частности, понятие «молодой ученый» было вынесено в отдельную статью, возраст докторов наук, претендующих на меры господдержки, был расширен (вместо понятия «до 45 лет» появилось «до 45 лет включительно»).
Председатель Координационного совета профессоров РАН Александр Лутовинов рассказал «Ведомостям», что сейчас в документах о мерах господдержки «для молодых ученых» встречается указание на их разный возраст – как 35, так и 39 лет. Например, Российский научный фонд разработал специальные грантовые линейки для молодых исследователей в возрасте до 39 лет. То есть законопроект предполагает унификацию понятия, которое уже используется в правоприменении.
О разных трактовках понятия «молодой ученый» говорил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече с президентом Владимиром Путиным в марте 2021 г. Поддержка молодых ученых «сейчас плохо работает», полагает профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина. Она пояснила, что зарплата молодых ученых в научных организациях несопоставима с зарплатами в коммерческом секторе.