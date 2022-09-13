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Более 90% молодых людей готовы стать донорами крови

Этот вид благотворительности сейчас проигрывает другим волонтерским проектам
Анна Нараева
Быть донорами может не все население / Евгений Разумный / Ведомости

Положительно относятся к донорству крови 92% граждан в возрасте от 16 до 23 лет, говорится в исследовании, которое НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы провел совместно с ассоциацией DonorSearch (есть у «Ведомостей»). При этом актуальными донорами являются только 9% опрошенных – т. е. последний раз они проходили процедуру в 2021–2022 гг., столько же перешло в разряд неактуальных, последнюю донацию совершали до 2020 г.

Но среди и потенциальных, и действующих доноров распространены мифы и заблуждения: 58% респондентов среди молодежи считают, что после донации необходим длительный отдых, нельзя вести привычный образ жизни, 29% – что процедура болезненна, 26% убеждены, что сдача крови несет риск заражения опасными заболеваниями. По мнению 18% опрошенных, подготовка к сдаче крови сложная, 11% думают, что донация несет риски для здоровья, 7% – что от процедуры можно пополнеть, 8% – что кровь может попасть на черный рынок. 55% опрошенных уверены, что, перед тем как стать донором, нужно пройти множество обследований. И только 1% респондентов смогли корректно ответить, что именно донорам запрещено делать за час до процедуры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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