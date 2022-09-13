Более 90% молодых людей готовы стать донорами крови

Но среди и потенциальных, и действующих доноров распространены мифы и заблуждения: 58% респондентов среди молодежи считают, что после донации необходим длительный отдых, нельзя вести привычный образ жизни, 29% – что процедура болезненна, 26% убеждены, что сдача крови несет риск заражения опасными заболеваниями. По мнению 18% опрошенных, подготовка к сдаче крови сложная, 11% думают, что донация несет риски для здоровья, 7% – что от процедуры можно пополнеть, 8% – что кровь может попасть на черный рынок. 55% опрошенных уверены, что, перед тем как стать донором, нужно пройти множество обследований. И только 1% респондентов смогли корректно ответить, что именно донорам запрещено делать за час до процедуры.