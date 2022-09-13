Страховые медорганизации проверили, как оказывается помощь в рамках ОМС

Всего за полгода страховые медицинские организации провели 15,9 млн экспертиз, в 12% случаев помощь была оказана с нарушениями. Из них наиболее частым (51,3%) нарушением оказалось несоблюдение порядка, стандартов и клинических рекомендаций при оказании медпомощи.