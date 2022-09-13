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Страховые медорганизации проверили, как оказывается помощь в рамках ОМС

Они выявили почти 2 млн нарушений за первую половину 2022 года
Валерия Мишина
Максим Блинов / РИА Новости

Более 1,9 млн нарушений при оказании медпомощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) за первые шесть месяцев 2022 г. выявили страховые медорганизации. Это следует из отчета Всероссийского союза страховщиков (ВСС), с которым ознакомились «Ведомости».

Всего за полгода страховые медицинские организации провели 15,9 млн экспертиз, в 12% случаев помощь была оказана с нарушениями. Из них наиболее частым (51,3%) нарушением оказалось несоблюдение порядка, стандартов и клинических рекомендаций при оказании медпомощи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных