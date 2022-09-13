Страховые медорганизации проверили, как оказывается помощь в рамках ОМС

Страховые медорганизации проверили, как оказывается помощь в рамках ОМСОни выявили почти 2 млн нарушений за первую половину 2022 года
Более 1,9 млн нарушений при оказании медпомощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) за первые шесть месяцев 2022 г. выявили страховые медорганизации. Это следует из отчета Всероссийского союза страховщиков (ВСС), с которым ознакомились «Ведомости».
Всего за полгода страховые медицинские организации провели 15,9 млн экспертиз, в 12% случаев помощь была оказана с нарушениями. Из них наиболее частым (51,3%) нарушением оказалось несоблюдение порядка, стандартов и клинических рекомендаций при оказании медпомощи.
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