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Две трети российских школьников считают себя патриотами России

Но половина из них думает об эмиграции
Анастасия Курилова
Александра Астахова / Ведомости

В 2022 г. 68% учеников средних и старших классов назвали себя патриотами России, следует из исследования Института изучения детства, семьи и воспитания РАО. По сравнению с 2021 г. количество школьников-патриотов выросло на 11 п. п., отмечают исследователи. Доля тех, кто не считает себя патриотом страны, сократилась с 37 до 22%, но выросло число школьников, которые затруднились с ответом, – с 6 до 10%.

Наиболее ярко патриотическую позицию проявляют школьники 14–15 лет (70% в своей возрастной группе). В группе 19-летних доля патриотов снижается до 64%. Самые низкие показатели – в колледжах и техникумах (65%) и школах-интернатах (66%). При этом, отмечают исследователи, показатель патриотизма в кадетских школах и классах не превышает показатель по всем остальным образовательным организациям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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