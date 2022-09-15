Две трети российских школьников считают себя патриотами России

В 2022 г. 68% учеников средних и старших классов назвали себя патриотами России, следует из исследования Института изучения детства, семьи и воспитания РАО. По сравнению с 2021 г. количество школьников-патриотов выросло на 11 п. п., отмечают исследователи. Доля тех, кто не считает себя патриотом страны, сократилась с 37 до 22%, но выросло число школьников, которые затруднились с ответом, – с 6 до 10%.