Две трети российских школьников считают себя патриотами России

Две трети российских школьников считают себя патриотами РоссииНо половина из них думает об эмиграции
В 2022 г. 68% учеников средних и старших классов назвали себя патриотами России, следует из исследования Института изучения детства, семьи и воспитания РАО. По сравнению с 2021 г. количество школьников-патриотов выросло на 11 п. п., отмечают исследователи. Доля тех, кто не считает себя патриотом страны, сократилась с 37 до 22%, но выросло число школьников, которые затруднились с ответом, – с 6 до 10%.
Наиболее ярко патриотическую позицию проявляют школьники 14–15 лет (70% в своей возрастной группе). В группе 19-летних доля патриотов снижается до 64%. Самые низкие показатели – в колледжах и техникумах (65%) и школах-интернатах (66%). При этом, отмечают исследователи, показатель патриотизма в кадетских школах и классах не превышает показатель по всем остальным образовательным организациям.