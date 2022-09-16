Подростки стали меньше читать книги, выяснил ВЦИОМ

Подростки стали меньше читать книги, выяснил ВЦИОММолодежь не знает современных авторов и предпочитает литературе «тексты в интернете»
По мере взросления популярность чтения среди подростков падает, следует из опроса ВЦИОМа, проведенного по заказу Российской государственной детской библиотеки (РГДБ). В опросе приняли участие 806 детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет из всех федеральных округов РФ.
Социологи пришли к выводу, что подростки все чаще поверхностно читают любые доступные «тексты в интернете», а чтение книг «становится все более сложным занятием для многих из них». Во время летних каникул 95% школьников с 5-го по 9-й класс читали что-то за пределами школьной программы, но 29% прочитали 1–2 книги, 22% – 3–4 книги, 26% – 7 книг и более. При этом чем старше класс, тем меньше читают подростки: если среди пятиклассников доля тех, кто за лето прочитал всего 1–2 книги, составляет 21%, то к 9-му классу их число вырастает до 35%.
Также авторы отмечают, что репертуар чтения беднеет. «О большинстве лучших современных книг подростки не знают. В круге их чтения преимущественно упоминаются детские книги, ставшие литературной классикой, и произведения школьной программы», – говорят эксперты. Чаще всего на открытый вопрос о том, какие книги произвели на них сильное впечатление, подростки упоминали «Гарри Поттера» Джоан Роулинг (эту серию книг назвали более 10%), «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Маленького принца» Антуане де Сент-Экзюпери, «Муму» Ивана Тургенева, «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо, «Дубровского» Александра Пушкина, «Волшебника Изумрудного города» Александра Волкова, «Тараса Бульбу» Николая Гоголя и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери.