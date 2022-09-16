Подростки стали меньше читать книги, выяснил ВЦИОМ

Социологи пришли к выводу, что подростки все чаще поверхностно читают любые доступные «тексты в интернете», а чтение книг «становится все более сложным занятием для многих из них». Во время летних каникул 95% школьников с 5-го по 9-й класс читали что-то за пределами школьной программы, но 29% прочитали 1–2 книги, 22% – 3–4 книги, 26% – 7 книг и более. При этом чем старше класс, тем меньше читают подростки: если среди пятиклассников доля тех, кто за лето прочитал всего 1–2 книги, составляет 21%, то к 9-му классу их число вырастает до 35%.