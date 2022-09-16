Газета
Общество Эксклюзивно по подписке.
Акция -37% до 26 сентября

Подростки стали меньше читать книги, выяснил ВЦИОМ

Молодежь не знает современных авторов и предпочитает литературе «тексты в интернете»
Анна Нараева Дмитрий Игнатьев
При выборе книг 45% подростков прислушиваются к мнению родителей, 42% – друзей / Евгений Разумный / Ведомости

По мере взросления популярность чтения среди подростков падает, следует из опроса ВЦИОМа, проведенного по заказу Российской государственной детской библиотеки (РГДБ). В опросе приняли участие 806 детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет из всех федеральных округов РФ.

Социологи пришли к выводу, что подростки все чаще поверхностно читают любые доступные «тексты в интернете», а чтение книг «становится все более сложным занятием для многих из них». Во время летних каникул 95% школьников с 5-го по 9-й класс читали что-то за пределами школьной программы, но 29% прочитали 1–2 книги, 22% – 3–4 книги, 26% – 7 книг и более. При этом чем старше класс, тем меньше читают подростки: если среди пятиклассников доля тех, кто за лето прочитал всего 1–2 книги, составляет 21%, то к 9-му классу их число вырастает до 35%.

Также авторы отмечают, что репертуар чтения беднеет. «О большинстве лучших современных книг подростки не знают. В круге их чтения преимущественно упоминаются детские книги, ставшие литературной классикой, и произведения школьной программы», – говорят эксперты. Чаще всего на открытый вопрос о том, какие книги произвели на них сильное впечатление, подростки упоминали «Гарри Поттера» Джоан Роулинг (эту серию книг назвали более 10%), «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Маленького принца» Антуане де Сент-Экзюпери, «Муму» Ивана Тургенева, «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо, «Дубровского» Александра Пушкина, «Волшебника Изумрудного города» Александра Волкова, «Тараса Бульбу» Николая Гоголя и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери.

Вы видите 23% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных