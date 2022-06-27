Посещаемость выставок и музеев в России увеличилась в 1,5 раза за последние тридцать лет

Россияне стали чаще ходить в музеи и на выставки. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, в котором аналитики проанализировали изменение культурного досуга за последние 30 лет. С 1992 г. интерес к музеям и выставкам вырос в 1,5 раза: если в 1992 г. раз в год и чаще музеи посещали 29% граждан, то в 2022 г. это число увеличилось до 43%.