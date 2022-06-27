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Общество

Посещаемость выставок и музеев в России увеличилась в 1,5 раза за последние тридцать лет

Ведомости

Россияне стали чаще ходить в музеи и на выставки. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, в котором аналитики проанализировали изменение культурного досуга за последние 30 лет. С 1992 г. интерес к музеям и выставкам вырос в 1,5 раза: если в 1992 г. раз в год и чаще музеи посещали 29% граждан, то в 2022 г. это число увеличилось до 43%.

Отмечается, что среди посетителей преобладают россияне от 25 до 24 лет (51% таковых ходит на выставки раз в год и чаще). Также чаще в музеях можно встретить людей с высшим образованием (60%), хорошим материальных положением (51%) и жителей Москвы и Санкт-Петербурга (71%).

При этом отмечается, что сократилась доля ежемесячной аудитории книжных магазинов. Интерес к офлайн-магазинам книг упал на 11 п. п. «Нельзя интерпретировать этот показатель как отрицательный по отношению к чтению как к досугу: появились новые способы чтения и новые способы распространения книг — цифровое чтение и покупка книг в сети сократили аудиторию книжных магазинов, но не аудиторию читающих», — отмечают аналитики.

75% россиян стали посещать библиотеки реже, чем раз в год, или перестали ходить в них и вовсе. По данным ВЦИОМа, в 1992 г. показатель был ниже в 1,3 раза — 58%. Подчеркивается, что доля ежемесячной аудитории уменьшилась всего на 5 п. п., что говорит о том, что у библиотек по-прежнему остается ядро постоянных посетителей.

Посещаемость театров с 1992 г. практически не изменилась. В 2022 г. 36% респондентов бывают на спектаклях раз в год и чаще. 30 лет назад этот показатель составлял 31%. Отмечается, что ежемесячно в наши дни в театры ходят 7% опрошенных.

ВЦИОМ провел опрос 17 июня 2022 г. Всего в нем поучаствовали 1604 респондента в возрасте от 18 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных