Эрмитаж ввел годовой мораторий на выставки в Европе и США
«Государственный Эрмитаж» не будет проводить выставки в странах Европы и США в течение года, сообщается на странице музея во «ВКонтакте».
«Эрмитаж вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США. Напомним, что в 1990-х годах музей вводил мораторий и на выставки в России по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков», — говорится в сообщении.
Министр культуры Ольга Любимова ранее сообщила, что последние экспонаты из фондов Эрмитажа, предоставленные для выставок в Европе, вернулись в Россию. Это две картины с выставки «Тициан и образ женщины», которая проходила в Италии. Она также добавила, что ранее в Россию также вернулось полотно «Молодая дама» испанского и французского художника Пабло Пикассо с одноименной выставки.
В апреле таможня Финляндии сообщила о задержании на финско-российской границе трех партий товаров, «попадающих под санкции ЕС». Позднее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой уточнил, что речь идет о картинах российских музеев. Спустя время министерство иностранных дел Финляндии разрешило вернуть в Россию задержанные культурные ценности.