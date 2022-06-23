Эрмитаж ввел годовой мораторий на выставки в Европе и США

Министр культуры Ольга Любимова ранее сообщила, что последние экспонаты из фондов Эрмитажа, предоставленные для выставок в Европе, вернулись в Россию. Это две картины с выставки «Тициан и образ женщины», которая проходила в Италии. Она также добавила, что ранее в Россию также вернулось полотно «Молодая дама» испанского и французского художника Пабло Пикассо с одноименной выставки.