Пожилые добровольцы менее активны, чем молодые

Пожилые добровольцы менее активны, чем молодыеВысшая школа экономики исследовала «серебряное» волонтерство
В России 17% пожилых людей (в возрасте старше 60 лет) участвовали в волонтерской деятельности в 2022 г., следует из опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ, с которым ознакомились «Ведомости». Авторы исследования обращают внимание, что это «немного меньше», чем общие данные по России, – они составляют 26%. Выборка опроса составила 2000 человек.
Благотворительные пожертвования делают 53% россиян старшего возраста, что также «ненамного реже остальных» – всего по России эта доля составляет 57%. Но пожилые «гораздо реже вовлекаются в институализированные практики добровольчества», отмечают авторы исследования: 69% респондентов старше 60 лет организовали свой добровольческий труд самостоятельно. В среднем для всех респондентов эта доля составляет 55%, а для молодежи до 24 лет – 46%.