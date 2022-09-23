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Пожилые добровольцы менее активны, чем молодые

Высшая школа экономики исследовала «серебряное» волонтерство
Валерия Мишина
Примерно каждый четвертый опрошенный (27%) в возрасте от 60 лет и старше принимает участие в деятельности НКО или общественных, гражданских инициатив / Андрей Гордеев / Ведомости

В России 17% пожилых людей (в возрасте старше 60 лет) участвовали в волонтерской деятельности в 2022 г., следует из опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ, с которым ознакомились «Ведомости». Авторы исследования обращают внимание, что это «немного меньше», чем общие данные по России, – они составляют 26%. Выборка опроса составила 2000 человек.

Благотворительные пожертвования делают 53% россиян старшего возраста, что также «ненамного реже остальных» – всего по России эта доля составляет 57%. Но пожилые «гораздо реже вовлекаются в институализированные практики добровольчества», отмечают авторы исследования: 69% респондентов старше 60 лет организовали свой добровольческий труд самостоятельно. В среднем для всех респондентов эта доля составляет 55%, а для молодежи до 24 лет – 46%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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