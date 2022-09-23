Пожилые добровольцы менее активны, чем молодые

Благотворительные пожертвования делают 53% россиян старшего возраста, что также «ненамного реже остальных» – всего по России эта доля составляет 57%. Но пожилые «гораздо реже вовлекаются в институализированные практики добровольчества», отмечают авторы исследования: 69% респондентов старше 60 лет организовали свой добровольческий труд самостоятельно. В среднем для всех респондентов эта доля составляет 55%, а для молодежи до 24 лет – 46%.