С мобилизованными не будут расторгать трудовые договоры

Ту же информацию распространила и пресс-служба «Единой России» со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова. Он сообщил, что такой законопроект разработан и отправлен в правительство для получения отзыва: «Естественно, будет демобилизация, и у некоторых граждан есть опасения, что они не смогут вернуться на свое рабочее место. «Единая Россия» прорабатывает совместно с правительством инициативу, чтобы снять эти опасения».