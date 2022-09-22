С мобилизованными не будут расторгать трудовые договоры

С мобилизованными не будут расторгать трудовые договорыПравительство приняло временное постановление, но за ним последуют поправки в ТК
Правительство приняло постановление о сохранении рабочих мест и трудового договора для тех, кто подпадет под объявленную 21 сентября частичную мобилизацию. «Мобилизованные граждане смогут сохранить [трудовые договоры] и позже вернуться на прежнее место работы, – говорится в сообщении на сайте правительства. – Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 гг.».
Сам документ пока не опубликован, но, как поясняет в сообщении пресс-служба правительства, «трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты»: «Решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан».
Как писали «Ведомости» 21 сентября, единственное, что полагалось призывникам – выходное пособие при увольнении (ст. 178 ТК РФ). ТК гарантирует выплату в размере двухнедельного среднего заработка плюс компенсация за неиспользованный отпуск. Но законодательство не содержит каких-либо гарантий трудоустройства для демобилизованных работников после окончания службы.
О том, что правительство и профильные министерства работают над этими пробелами в трудовом законодательстве, говорили «Ведомостям» председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко («Единая Россия»).
Ту же информацию распространила и пресс-служба «Единой России» со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова. Он сообщил, что такой законопроект разработан и отправлен в правительство для получения отзыва: «Естественно, будет демобилизация, и у некоторых граждан есть опасения, что они не смогут вернуться на свое рабочее место. «Единая Россия» прорабатывает совместно с правительством инициативу, чтобы снять эти опасения».
Он также сказал, что, согласно документу, уже направленному в правительство для получения отзыва, граждане, подпавшие под мобилизацию и проходящие службу по контракту, гарантированно получат все положенные социальные выплаты.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков пояснил через представителя, что по постановлению правительства теперь уволить мобилизованного сотрудника нельзя: «Все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 г., могут вернуться на рабочее место на прежних условиях». Министр уточнил, что на время приостановки договора работодатель сможет заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников.
Депутаты Госдумы намерены продолжить работу по закреплению трудовых прав мобилизованных на законодательном уровне, сообщил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). «На следующей неделе Госдума рассмотрит и, я уверен, примет такой закон», – сказал он. По его словам, постановление правительства – это временная мера, чтобы сохранить место работы за теми работниками, «которых уже начали увольнять».