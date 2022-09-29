Газета
Общество

Преподавателям вузов обещают долгосрочные контракты

Минобрнауки внесло в правительство поправки в Трудовой кодекс
Валерия Мишина
Минобрнауки внесло в правительство проект закона, запрещающего заключать с преподавателями и профессорами вузов краткосрочные контракты / Павел Бедняков / РИА Новости

Проект закона, запрещающего заключать вузам краткосрочные контракты с преподавателями, внесен на отзыв в правительство, сообщил «Ведомостям» представитель Минобрнауки. Ведомство разработало поправки в Трудовой кодекс (ТК) после решения Конституционного суда (КС): в июле 2022 г. он постановил, что «в кратчайшие сроки» необходимо установить минимальный срок договоров с профессорско-преподавательским составом – не менее трех лет.

Поводом для проверки суда ст. 332 ТК (особенности заключения и прекращения трудового договора с педагогическими работниками) стала жалоба экс-доцента ГУУ Алексея Подакова. В 2006–2020 гг. он работал в вузе на разных должностях – выбирался на них по конкурсу, продлевая срочный договор шесть раз. В сентябре 2019 г. вуз вновь предложил ему пятимесячный договор, но преподаватель настаивал на бессрочном контракте. Сейчас в ТК говорится, что трудовые договоры в вузах могут заключаться как на определенный, так и на неопределенный срок.

В августе 2022 г. Минобрнауки разработало необходимые по решению КС изменения в ТК. В проекте закона указывается, что «срок избрания на замещение должности педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, <...> составляет не менее трех лет и не более пяти лет» и при избрании срочный трудовой договор заключается или продлевается «на неопределенный срок или на срок избрания на соответствующую должность». Если закон будет принят, изменения вступят в силу с 1 сентября 2023 г.

Возраст, пол и яркий внешний вид регулярно становятся причиной отказа при приеме на работу

Трудовое законодательство не спасает людей от дискриминации из-за сильных неформальных институтов отсева сотрудников

В пояснительной записке Минобрнауки признавало, что бывают «случаи неоднократного заключения между одними и теми же сторонами на протяжении довольно длительного времени трудовых договоров <...> для замещения одних и тех же должностей педагогических работников <...> на различные, зачастую также весьма непродолжительные, сроки». В постановлении КС указывалось, что конкурс на замещение должности проводит коллегиальный орган вуза, тогда как срок трудового договора определяет «единолично» руководитель вуза. Это, отмечалось в записке, «обесценивает значение конкурсной процедуры, основанной на демократических началах», такая практика «приводит к дисбалансу полномочий коллегиальных и единоличных органов управления».

Представитель Минобрнауки заявил «Ведомостям», что поправки «направлены на защиту прав работников высшей школы» и позволят решить «одну из наболевших проблем в высшей школе». Там отметили, что она возникла из-за того, что «вузы автономны в ведении организационно-хозяйственной части».

Сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин назвал договор с преподавателем на пять лет «редкостью», сообщив, что в России «40–50% преподавателей работают по краткосрочным договорам, если вуз хочет сэкономить на отпускных». По его словам, сейчас «пятилетний договор воспринимается как некая привилегия»: «Наш профсоюз выступает за то, чтобы договоры были бессрочными, но с полноценной аттестацией раз в пять лет». Кудюкин напомнил, что первый прецедент обращения преподавателя в суд с жалобой на срок договора с вузом был в Ханты-Мансийске в 2014 г. Тогда преподаватель Югорского государственного университета прошла конкурс на доцента и ей предложили договор на год. Во время судебного разбирательства ей удалось доказать право на бессрочный договор.

Вице-президент Российского союза ректоров, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов заявил «Ведомостям», что изменения в ТК гарантируют стабильность правового положения профессорско-преподавательского состава вузов, а также помогут «привлечь молодых преподавателей». Он пояснил, что долгосрочный контракт позволит им «реализовать в полной мере свой научный и педагогический потенциал, не беспокоясь из-за краткосрочности договора». Председатель профсоюзной организации работников вуза МГТУ им. Н. Э. Баумана Ольга Барышникова полагает, что краткосрочный контракт может быть оправдан только при первичном приеме на работу новых сотрудников.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных