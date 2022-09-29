Преподавателям вузов обещают долгосрочные контракты

Сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин назвал договор с преподавателем на пять лет «редкостью», сообщив, что в России «40–50% преподавателей работают по краткосрочным договорам, если вуз хочет сэкономить на отпускных». По его словам, сейчас «пятилетний договор воспринимается как некая привилегия»: «Наш профсоюз выступает за то, чтобы договоры были бессрочными, но с полноценной аттестацией раз в пять лет». Кудюкин напомнил, что первый прецедент обращения преподавателя в суд с жалобой на срок договора с вузом был в Ханты-Мансийске в 2014 г. Тогда преподаватель Югорского государственного университета прошла конкурс на доцента и ей предложили договор на год. Во время судебного разбирательства ей удалось доказать право на бессрочный договор.