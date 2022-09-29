Преподавателям вузов обещают долгосрочные контракты

Преподавателям вузов обещают долгосрочные контрактыМинобрнауки внесло в правительство поправки в Трудовой кодекс
Проект закона, запрещающего заключать вузам краткосрочные контракты с преподавателями, внесен на отзыв в правительство, сообщил «Ведомостям» представитель Минобрнауки. Ведомство разработало поправки в Трудовой кодекс (ТК) после решения Конституционного суда (КС): в июле 2022 г. он постановил, что «в кратчайшие сроки» необходимо установить минимальный срок договоров с профессорско-преподавательским составом – не менее трех лет.
Поводом для проверки суда ст. 332 ТК (особенности заключения и прекращения трудового договора с педагогическими работниками) стала жалоба экс-доцента ГУУ Алексея Подакова. В 2006–2020 гг. он работал в вузе на разных должностях – выбирался на них по конкурсу, продлевая срочный договор шесть раз. В сентябре 2019 г. вуз вновь предложил ему пятимесячный договор, но преподаватель настаивал на бессрочном контракте. Сейчас в ТК говорится, что трудовые договоры в вузах могут заключаться как на определенный, так и на неопределенный срок.
В августе 2022 г. Минобрнауки разработало необходимые по решению КС изменения в ТК. В проекте закона указывается, что «срок избрания на замещение должности педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, <...> составляет не менее трех лет и не более пяти лет» и при избрании срочный трудовой договор заключается или продлевается «на неопределенный срок или на срок избрания на соответствующую должность». Если закон будет принят, изменения вступят в силу с 1 сентября 2023 г.
В пояснительной записке Минобрнауки признавало, что бывают «случаи неоднократного заключения между одними и теми же сторонами на протяжении довольно длительного времени трудовых договоров <...> для замещения одних и тех же должностей педагогических работников <...> на различные, зачастую также весьма непродолжительные, сроки». В постановлении КС указывалось, что конкурс на замещение должности проводит коллегиальный орган вуза, тогда как срок трудового договора определяет «единолично» руководитель вуза. Это, отмечалось в записке, «обесценивает значение конкурсной процедуры, основанной на демократических началах», такая практика «приводит к дисбалансу полномочий коллегиальных и единоличных органов управления».
Представитель Минобрнауки заявил «Ведомостям», что поправки «направлены на защиту прав работников высшей школы» и позволят решить «одну из наболевших проблем в высшей школе». Там отметили, что она возникла из-за того, что «вузы автономны в ведении организационно-хозяйственной части».
Сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин назвал договор с преподавателем на пять лет «редкостью», сообщив, что в России «40–50% преподавателей работают по краткосрочным договорам, если вуз хочет сэкономить на отпускных». По его словам, сейчас «пятилетний договор воспринимается как некая привилегия»: «Наш профсоюз выступает за то, чтобы договоры были бессрочными, но с полноценной аттестацией раз в пять лет». Кудюкин напомнил, что первый прецедент обращения преподавателя в суд с жалобой на срок договора с вузом был в Ханты-Мансийске в 2014 г. Тогда преподаватель Югорского государственного университета прошла конкурс на доцента и ей предложили договор на год. Во время судебного разбирательства ей удалось доказать право на бессрочный договор.
Вице-президент Российского союза ректоров, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов заявил «Ведомостям», что изменения в ТК гарантируют стабильность правового положения профессорско-преподавательского состава вузов, а также помогут «привлечь молодых преподавателей». Он пояснил, что долгосрочный контракт позволит им «реализовать в полной мере свой научный и педагогический потенциал, не беспокоясь из-за краткосрочности договора». Председатель профсоюзной организации работников вуза МГТУ им. Н. Э. Баумана Ольга Барышникова полагает, что краткосрочный контракт может быть оправдан только при первичном приеме на работу новых сотрудников.